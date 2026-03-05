Nolan Arenado revela detalles de cómo decidió jugar con Puerto Rico en el Clásico Mundial

Nolan Arenado es uno de los más emocionados en la concentración de la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. El veterano estará nuevamente en el torneo, pero ahora con una camiseta distinta a la de Estados Unidos.

"Es importante para mí representar ese lado de mis raíces en el mejor deporte del mundo. Es increíble. Mi mamá está súper emocionada", dijo Arenado a los medios que cubren los entrenamientos del equipo boricua.

Arenado fue parte de la selección de Estados Unidos. Participó en el evento de 2017 y quedó campeón y también estuvo en la edición de 2023, en un equipo que llegó a la final y perdió con Japón.

"Empezar el torneo en San Juan va a ser increíble. Sé que los fanáticos están muy emocionados, igual que yo. Tengo muchas ganas de jugar con el equipo y representar a Puerto Rico", dijo el múltiple ganador de Guantes de Oro en la MLB.

Nolan Arenado se expresa previo al juego vs. Red Sox#LosNuestros pic.twitter.com/JittVhSay7 — Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) March 3, 2026

Yadier Molina le extendió la invitación personalmente para participar en el torneo. Hay una gran relación entre ambos, ya que jugaron juntos en dos temporadas (2021 y 2022) con los St. Louis Cardinals en la MLB.

"Él me lo pidió al final de la temporada pasada y, honestamente, eso me encendió. Me he estado preparando toda la temporada baja para esto. Amo a Yadi, es una de las mejores personas y de las más inteligentes con las que he jugado. Fue un honor que me lo pidiera", reveló Arenado.

Arenado recibió críticas por jugar con Puerto Rico

Algunos aficionados estadounidenses han criticado la decisión de Arenado de jugar con un país distinto al de Estados Unidos. Sin embargo, al veterano parece no preocuparle.

"No me preocupan demasiado los sentimientos de los demás. Como dije, esta será la última vez que pueda hacer esto. Estoy emocionado de empezar en Puerto Rico, ayudar a este equipo a ganar y jugar con grandes compañeros. Si terminamos enfrentando a Estados Unidos, creo que sería genial."

El reglamento del Clásico Mundial indica que para un pelotero participar con un país no necesariamente debe haber nacido ahí o tener esa nacionalidad. Basta con que uno de sus padres o abuelos sea ciudadano o nativo de ese país para tener derecho a representarlo.

Arenado viene de batear para .237, con 12 jonrones y 57 carreras impulsadas en 107 encuentros en el 2025 en la MLB. Ahora su labor será conducir con su veteranía a un diezmado equipo boricua, que no contará con Carlos Correa, Francisco Lindor, Enrique Hernández y Javier Báez.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol