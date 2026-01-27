Omar López sobre José Altuve en el Clásico Mundial: "No hemos recibido nada que diga que no jugará"

Omar López, manager de Venezuela para el Clásico Mundial 2026, ofreció este martes una rueda de prensa a través del canal de Youtube oficial de la Federación Venezolana de Beisbol en la que aclaró varios puntos acerca del combinado vinotinto.

El estratega, que estará en su segundo torneo como dirigente de Venezuela, tocó diversos temas, pero no se atrevió a confirmar jugadores para el Clásico, más allá de los ya anunciados por la Federación Venezolana de Beisbol.

El próximo jueves 05 de febrero la MLB dará el anuncio de los rosters oficiales de los equipos y el manager hizo un llamado a los aficionados de su país a esperar hasta ese día, para no seguir viviendo especulaciones sobre el combinado nacional.

Sobre el caso de José Altuve, quien según información de Brian McTaggart no participará en el Clásico Mundial por petición de los Houston Astros, López aclaró que no han recibido comunicación de que el jugador no estará en el torneo.

"Hasta la fecha de hoy, no hemos recibido nada en lo que diga que José Altuve no ha sido aprobado por el seguro", explicó López, que viene de quedar campeón en la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce.

"Con Ronald Acuña Jr. sí pude conversar y cada uno está haciendo su parte", añadió.

Los roster del WBC son de 30 jugadores y hay ocho lanzadores que pueden estar en la reserva. Cabe la posibilidad de que algunos de estos serpentineros se sumen a la selección en una eventual segunda ronda y que ya hay conversaciones con sus respectivas organizaciones, aunque no quiso dar nombres de los mismos.

Eugenio Suárez y Luis Arráez comprometidos

Una de las preguntas de los periodistas hacia el manager fue sobre el estatus de Eugenio Suárez y Luis Arráez, dos estrellas de la selección venezolana que todavía no han firmado contrato, se mantienen como agentes libres y son duda para el Clásico.

"Ellos están muy comprometidos. Hablamos dos y tres veces a la semanas y quieren participar. Esperemos a ver, pero quieren estar", dijo López.

El estratega además señaló que han estado monitoreando jugadores que han participado recientemente en ligas asiáticas, México y las ligas invernales del Caribe, todo esto como respuesta a las posibles restricciones de jugadores para el torneo.

Jesús Luzardo, abridor de los Philadelphia Phillies, y Omar Narváez, receptor de los Boston Red Sox, están descartados para participar en el evento.

