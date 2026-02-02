Presidenta de la Federación de Béisbol de Venezuela emite comunicado sobre el seguro del Clásico Mundial

Puerto Rico abrió el camino después de alzar la voz contra la organización del Clásico Mundial de Beisbol. por el tema de los seguros de los peloteros. A este movimiento se le unió Venezuela, otro de los equipos afectados y con grandes ausencias para el evento.

Aracelis León, presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol y de la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas) envió un comunicado en el que deja clara la posición del ente internacional que representa.

"La Confederación Panamericana de Beisbol quiere expresar su solidaridad con la situación que afectan a sus países asociados en las semanas previas al Clásico Mundial de Beisbol 2026. El Clásico Mundial de Beisbol es una de las más importantes competencias a la que todos los países apasionados por el beisbol, y en especial sus jugadores, desean participar y dejar en alto su bandera", dice de entrada la comunicación de la WBSC.

Venezuela no podrá contar con José Altuve, Miguel Rojas y Martín Pérez por no haber sido aprobado su seguro para estar en la cita mundialista. También sufrieron la baja de Jesús Luzardo, quien prefiere mantenerse en el Spring Training con los Phillies, y se esperan otras ausencias de renombre en el equipo venezolano.

"Como en cualquier competencia debe existir equidad y justicia, las situaciones que se han presentado con la negativa a jugadores de nuestros distintos países asociados, como República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, entre otros, van en contra del espectáculo y el disfrute del aficionado, que desea ver a los mejores jugadores de cada selección en el terreno", reza la misiva.

"Por esta razón exhortamos a la Asociación de Peloteros (MLBPA) a defender la participación de los jugadores ante los seguros de los equipos MLB, y también solicitamos a la MLB y esas aseguradoras a ponerse de acuerdo en el criterio de aprobaciones o negativas de manera equitativa y justa para todas las selecciones participantes del torneo", dice el comunicado.

Jugadores de la talla de Elly De La Cruz (República Dominicana), Carlos Correa (Puerto Rico) y Francisco Lindor (Puerto Rico) no estarán en el torneo por el tema del seguro. Aunque nada les impide estar con sus selecciones, de sufrir una lesión en el Clásico estarían perdiendo su salario por los días que queden fuera del roster de sus equipos en la MLB.

Este juevez 05 de febrero la MLB anunciará los rosters oficiales para el torneo y las ausencias serán notables. Venezuela y Puerto Rico han querido alzar la voz para intentar que sus principales figuras puedan estar en el campeonato.

