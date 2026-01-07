¿Qué es la CBPC y cómo organiza la Serie del Caribe?

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) es el organismo rector que regula, coordina y promueve este deporte en el ámbito profesional en Latinoamérica y zonas asociadas.

Su labor ha sido clave para consolidar uno de los torneos más tradicionales del calendario internacional, y avalado por MLB: la Serie del Caribe; un evento que desde hace décadas reúne a los campeones de los principales circuitos invernales y representa una vitrina fundamental para el talento en dicha área del continente.

¿Cuándo se creó la CBPC?

La CBPC fue fundada en 1949, en medio de un contexto en el que el béisbol ya era una pasión profundamente arraigada en varios países de la zona.

Es que la necesidad de crear una organización que unificara criterios, reglamentos y competencias llevó a dirigentes de distintas ligas profesionales a conformar una entidad común. Ese mismo año se disputó la primera Serie del Caribe, con la participación de Cuba, Puerto Rico, Panamá y Venezuela, marcando el inicio de una tradición que se mantiene hasta la actualidad, y cuya edición del 2026 se disputará en el estado de Jalisco, en México.

La Serie del Caribe 2025 tuvo mucho éxito | Norte Photo/GettyImages

Desde sus inicios, la Confederación tuvo como objetivo principal organizar torneos internacionales, igual que fortalecer los circuitos de invierno y elevar el nivel competitivo del béisbol caribeño, respetando la identidad y autonomía de cada uno de estos.

¿Qué ligas conforman la Confederación del Caribe?

Actualmente, la CBPC está integrada por las principales ligas invernales de la región, y sus miembros plenos son los siguientes:

República Dominicana, representada por LIDOM (Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana).

Puerto Rico, a través de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

México, mediante la LMP (Liga Mexicana del Pacífico).

Venezuela, con la LVBP (Liga Venezolana de Béisbol Profesional). Vale acotar que por motivos extradeportivos al país sudamericano se le retiró la sede de la Serie del Caribe 2026.

Asimismo, la CBPC ha incorporado en los últimos años a naciones invitadas o asociadas, del calibre de Panamá, Colombia, Cuba y Nicaragua, ampliando el alcance del certamen y adaptándose a la evolución de la disciplina en la región.

¿Cómo está estructurada organizativamente la CBPC?

La muy mencionada Confederación cuenta con una estructura directiva encabezada por un presidente, Juan Francisco Puello Herrera, quien cumple semejante labor desde 1991 (se retirará del cargo en el 2027) y está acompañado por un comité ejecutivo integrado por representantes de las ligas miembros.

Estos dirigentes son responsables de la planificación estratégica, así como la selección de sedes, coordinación logística de la Serie del Caribe y el cumplimiento de los reglamentos deportivos y administrativos.

A lo largo de su historia, la CBPC ha sido liderada por figuras con amplia trayectoria en la dirigencia deportiva y capacitadas para impulsar procesos de modernización, negociar derechos televisivos y expandir de forma internacional sus torneos.

El impacto de la Confederación del Caribe

La CBPC no sólo organiza eventos de la talla de la Serie del Caribe; también actúa como puente entre el circuito invernal y las Grandes Ligas (MLB), facilitando acuerdos, calendarios y normativas que benefician a jugadores, equipos y aficionados. De hecho, su trabajo ha permitido que la pelota latinoamericana mantenga un alto grado competitivo e identidad propia dentro del panorama mundial.

Con más de siete décadas de historia, la Confederación del Caribe sigue siendo un pilar fundamental del deporte en la zona, preservando la tradición del béisbol mientras se adapta a los nuevos desafíos del profesionalismo.