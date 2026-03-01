¿Qué jugadores pueden unirse a Cuba en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026?

La selección cubana solventó los siempre engorrosos trámites de las visas para sus jugadores que competirán en el Clásico Mundial, aunque no todos los miembros del cuerpo técnico podrán estar en el torneo.

Ese no ha sido el único problema que ha tenido que enfrentar el manager Germán Mesa. En Cuba también se vieron afectados por la controversial situación con el seguro del Clásico, que impidió la participación del lanzador Naykel Cruz, y con asuntos extradeportivos como la detención de Yusiel Padrón Artiles, que era parte de la reserva del equipo antillano.

Por reglas del torneo, cada selección puede inscribir un máximo de seis lanzadores en el llamado “pool de reserva”. Esos serpentineros no podrán incorporarse al roster sino una vez culminada la primera ronda de la competencia.

Ante la imposibilidad contar con los lanzadores Daviel Hurtado (lesionado) y Naykel Cruz (seguro denegado), la dirección del equipo #Cuba al VI Clásico Mundial de #Beisbol decidió inscribir al también lanzador Armando Dueñas y al jugador de cuadro Christian Rodríguez. pic.twitter.com/aznlv1tQxM — Federación Cubana de Beisbol y Softbol (@CubanaBeisbol) February 27, 2026

Los asuntos legales de Padrón hicieron mella en la reserva cubana, pero también tuvieron que activar desde allí al derecho Armando Dueñas, que entró por Cruz. Otro lanzador lesionado, Daviel Hurtado, fue sustituido por el jugador de cuadro Christian Rodríguez en la fecha límite para estos movimientos.

Ahora Mesa cuenta con menos profundidad para la segunda ronda del Clásico. Tiene a disposición para cualquier eventualidad con un derecho y tres zurdos. El diestro Yunieski García, de 32 años de edad, es parte de la reserva a pesar de que acaba de ser sancionado por indisciplina en la Serie Nacional cubana.

Otro que está en el pool es el siniestro Darío Sarduy, de 20 años de edad y con experiencia en el béisbol asiático y como parte de la selección que disputó el torneo Premier 12. Completan la lista el prospecto Francis Texido, de 20 años y que fue firmado en 2023 por Los Angeles Angels (inicialmente declinó la invitación para el Clásico) y el veterano zurdo Yoennis Yera, conocido en las ligas de México y Venezuela.

¿Qué establece la regla del Clásico Mundial para el pool de reserva?

La reserva de lanzadores tiene algunas normativas. En el portal de MLB las explican con claridad:

Cada federación puede inscribir hasta a seis lanzadores en la lista de reserva “para ser convocados después de la primera ronda”.

Las selecciones nacionales “pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final”. De acuerdo con la regla “estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes”.

Los jugadores que pueden unirse a Cuba en la segunda ronda del Clásico Mundial

Jugador Posición Yunieski García Lanzador derecho Darío Sarduy Lanzador zurdo Francis Texido Lanzador zurdo Yoennis Yera Lanzador zurdo

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol