¿Qué es el Sistema de Reto ABS que implementará la MLB en 2026?

Las discusiones con los árbitros por las sentencias de bolas y strikes podrían terminar tan pronto como en la próxima temporada de MLB, cuando comiene a aplicarse un nuevo Sistema de Reto ABS.

Será en el Opening Day de Grandes Ligas, en el duelo en el que New York Yankees visita a San Francisco Giants, cuando se haga historia con la implementación de este nuevo sistema de revisión.

Ya el ABS fue probado en las Ligas Menores desde la temporada de 2022 y también hubo un acercamiento en MLB en los juegos de la pretemporada del año pasado. En principio pasó la prueba, de acuerdo con los resultados de las encuestas hechas a los aficionados y el informe presentado por el Comité Competitivo en septiembre de 2025.

La conclusión es que este sistema de repetición “es visto como un buen punto medio entre los “umpires robóticos” que podrían cantar cada bola y strike y la larga tradición de árbitros humanos con los detalles que vienen con sus decisiones”, de acuerdo con una publicación del portal de MLB.

The ABS Challenge System 🤖 is a huge change for @MLB in 2026.



While the basic idea is straightforward (a player appeals an ump’s ball/strike call & technology shows the correct call), there is a ton of nuance to how it is used.



It’s all covered here 👇 https://t.co/auBvE8c144 — Anthony Castrovince (@castrovince) February 13, 2026

¿Cómo funciona el Sistema de Reto ABS?

A partir de la campaña de 2026, los jugadores de Grandes Ligas podrán apelar un strike cantado por los árbitros humanos. Para ello tendrán el recurso del Sistema Automatizado de Bolas-Strike (ABS por sus siglas en inglés).

Este sistema lo que hace es monitorear la ubicación exacta de cada lanzamiento teniendo en cuenta la zona específica de un bateador. Si un bateador piensa que el árbitro se equivocó en un sentencia puede retar su decisión. AL hacerlo, “una gráfica demostrando el resultado es transmitido por una red 5G y casi inmediatamente exhibida a los espectadores presentes por la pantalla del estadio y a los televidentes”, detalla la publicación de MLB.com.

Será similar a los recursos que se observan en las transmisiones de los partidos en TV, pero esta vez sí piden cambiar decisiones.

¿No se pierde tiempo de juego con el reto?

En MLB han estado trabajando para disminuir el tiempo de duración de los partidos y por ello se han introducido nuevas reglas, como el reloj de pitcheo entre otros. No se espera que el sistema ABS signifique un retroceso, porque el número de retos es limitado, la interrupción es breve y el partido continúa casi de inmediato. Además, se evitará perder tiempo en discusiones.

¿Cuántos retos tendra cada equipo?

De acuerdo con la información que se maneja, cada escuadra dispondrá de dos retos cada uno al momento de iniciar el encuentro. Si el choque se alarga a extrainnings “cualquier equipo que comienza el extrainning sin retos recibirá uno para el 10mo capítulo. Si utilizan dicho reto, recibirán otro para el capítulo 11 y así sucesivamente”.

Detalla el portal de la liga que si a un conjunto le quedan retos para el comienzo del décimo episodio “no recibirán otro adicional para esa entrada, aunque lo tendrán para cada inning siguiente si se quedan sin retos al comienzo del episodio”.

¿Se empleará el Sistema de Retos ABS en cada estadio?

El plan de la MLB es que el sistema ABS se use en cada partido jugado en los estadios de MLB incluso durante la postemporada.

Habrá excepciones: la Serie de México (Diamondbacks vs. Padres, 25 y26 de abril), el juego Field of Dreams (Twins vs. Phillies el 13 de agosto) y el Clásico de Pequeñas Ligas (Brewers vs. Braves del 23 de agosto).

La razón es que ninguno de estos duelos se jugará en un estadio de MLB y no dispondrán de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema.

¿Quién puede utilizar el reto?

Los managers no podrán retar una decisión de bolas y strikes con el Sistema ABS. Sólo tienen esa potestad el bateador, el lanzador o el receptor. Los retos tendrán que pedirse inmediatamente después de la decisión del árbitro, “sin asistencia de la cueva ni los otros jugadores”.

¿Cómo se hace el reto?

Lo que está establecido es que el jugador se da una palmada en la gorra o el casco para avisarle al árbitro su deseo de retar la decisión. Esa es la señal convenida, aunque también pueden expresarlo verbalmente. Una vez que se solicite, en la pantalla del estadio se verá gráfica animada con el análisis del pitcheo.

