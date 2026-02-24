¿Quién es el panameño José Caballero, el sustituto de Anthony Volpe en los Yankees?

La lesión de Anthony Volpe ha alterado el panorama de los New York Yankees de cara al Opening Day de 2026. Vale recordar que el campocorto titular de los mulos se recupera de una cirugía en el hombro, consecuencia de un problema sufrido la temporada pasada, así que está descartado para el inicio de la ronda regular; por ende, todo apunta a que será José Caballero el encargado de asumir la responsabilidad en una de las posiciones más exigentes del juego.

Aunque no se trata de un nombre mediático ni de una superestrella, el panameño es un pelotero que ha construido su carrera desde la perseverancia, pues representa ese perfil que históricamente ha sabido encontrar espacio en el Bronx: versátil, competitivo y dispuesto a hacer el trabajo silencioso que sostiene a un equipo en los meses complicados de un extenso calendario de MLB.

De hecho, son varias las cualidades del utility de 29 años, las cuales le hacen favorito del manager Aaron Boone para sustituir a Volpe en las primeras de cambio.

Los primeros pasos de José Caballero en el béisbol

Caballero nació en la capital de Panamá, un país con profunda tradición beisbolera y cuna de figuras históricas que dejaron huella en las Grandes Ligas, como el inmortal ex cerrador Mariano Rivera.

Desde joven destacó por su agilidad defensiva y su energía en el cuadro interior, al margen de que ha fungido de jardinero en alguna ocasión. Firmó para el profesional tras sobresalir en torneos juveniles nacionales e internacionales, iniciando un recorrido largo por el sistema de ligas menores que moldeó su carácter competitivo.

Los números de José Caballero en MLB

Antes de consolidarse en las mayores, el canalero pasó varios años en las filiales de Arizona Diamondbacks puliendo su defensa y desarrollando disciplina en el plato.

Su debut en la elitista liga estadounidense llegó en 2023, con Seattle Mariners, tras demostrar que podía aportar no sólo con el guante; también con velocidad en las almohadillas y capacidad para mantenerse en circulación.

De por vida en MLB, el bateador derecho totaliza .228 de average con .316 en porcentaje de embasado, 18 jonrones y 119 bases robadas en tres campañas, aunque siempre mostrando un perfil utilitario, sin accionar de titular a tiempo completo. Eso sí, lideró la contienda en estafadas tanto en 2024 como en 2025.

¿Cómo llegó José Caballero a los Yankees?

Pese a representar a los Tampa Bay Rays a lo largo del 2024, Caballero fue canjeado a los Yankees el 31 de julio del 2025 por el otrora prospecto de los jardines, el venezolano Everson Pereira, y un pelotero a nombrar en el futuro.

En 40 desafíos en el roster principal de los Bombarderos, el de Ciudad de Panamá coleccionó .266 puntos con .372 de OBP, tres cuadrangulares, nueve empujadas y 15 robadas, consumiendo un total de 95 turnos.

¿Cómo es el contrato de José Caballero con los Yankees?

El teórico reemplazante de Volpe posee contrato con los Yankees hasta 2029 y devengará 2 millones de dólares en 2026, mientras será elegible a arbitraje en cada curso de 2027 a 2029.

Quizás no sea el nombre que encabece titulares, pero si responde en el campo, José Caballero puede convertir una ausencia delicada en una oportunidad de consolidación personal en el escenario más exigente del béisbol.

