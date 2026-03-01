¿Quién es el único cerrador con 7 juegos salvados en el Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol se ha consolidado como el principal torneo de selecciones en la actualidad, y buena parte de ese prestigio responde al aval de Major League Baseball, organismo que respalda la competición y permite la presencia de figuras consagradas en este deporte, incluyendo relevistas de primera línea que trasladan al ámbito internacional la intensidad propia de octubre.

A lo largo de seis ediciones, apenas tres países han logrado levantar el trofeo: Japón, República Dominicana y Estados Unidos. Cada uno ha dejado su huella en la historia del certamen; sin embargo, el título conquistado por el conjunto quisqueyano en 2013 ocupa un lugar especial en la memoria colectiva del béisbol latinoamericano.

Aquella selección merenguera firmó una actuación perfecta, convirtiéndose en la primera en ganar el torneo de forma invicta, con ocho victorias en igual cantidad de compromisos. La ofensiva fue demoledora, impulsada por luminarias de MLB como Robinson Canó, Jugador Más Valioso de aquel WBC, junto a Nelson Cruz y Edwin Encarnación, entre otros. No obstante y al margen de los batazos oportunos y dantescos, hubo un factor determinante que inclinó la balanza en los momentos de máxima presión: el dominio absoluto de un bullpen liderado por Fernando Rodney.

El apagafuegos nacido en Santo Domingo se convirtió en el único con siete salvamentos en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, cifra que aún lo mantiene como el número 1 de todos los tiempos en dicho renglón dentro del evento. Su actuación en ese 2013 rozó la perfección dado que lanzó 7.1 entradas divididas en ocho presentaciones, sin permitir carreras para una efectividad inmaculada (0.00).

Sin dudas, ningún aficionado dominicano olvidará el último de dichos rescates, ya que fue el conseguido en la final ante Puerto Rico en el AT&T Park de San Francisco, el 19 de marzo de 2013. Aquella noche, La Flecha selló la victoria de 3-0 al ponchar a Wicho Figueroa, desatando la celebración que convirtió a Quisqueya en la única nación latinoamericana en conquistar la corona.

Más allá de su gesta en el Clásico, Rodney también brilló en las Grandes Ligas, recordando que resultó tres veces invitado al Juego de Estrellas y es dueño de un anillo de Serie Mundial, aunado a acumular 327 salvados defendiendo a franquicias como Detroit Tigers, Tampa Bay Rays, Seattle Mariners, Los Angeles Angels, Arizona Diamondbacks, Minnesota Twins, San Diego Padres, Miami Marlins y Washington Nationals.

