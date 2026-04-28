Yankees inscriben a Giancarlo Stanton en la lista de lesionados: ¿Cuándo vuelve?

Giancarlo Stanton vuelve a su lugar más frecuentado: la lista de lesionados. Aunque el veterano gozaba de un inicio de año saludable, los Yankees confirmaron su baja, extendiendo el historial de dolencias que lo han aquejado anualmente desde su llegada al equipo

Una resonancia magnética reveló una distensión de grado bajo en la pantorrilla derecha, la cual Stanton sufrió el viernes mientras corría las bases en Houston. Aunque los Yankees intentaron esperar un poco más, se confirmó que debía pasar por la lista de lesionados.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, no quiso ofrecer una fecha para el regreso de Stanton, aunque se espera que no sea por mucho tiempo. El espacio en el roster que dejó el veterano bateador designado lo tomará Elmer Rodríguez, el prospecto de 22 años de edad que participó con Puerto Rico en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Los Yankees ya habían hecho movimientos en el roster antes del encuentro del lunes. Llamaron a Jasson Domínguez desde Triple A para ocupar el puesto de bateador designado y apareció como sexto bate, en la victoria 4-2 ante los Texas Rangers.

Domínguez ingresó en el roster en el puesto que dejó el dominicano Luis Gil, quien fue relegado a Triple A tras la derrota del domingo ante los Astros, dejando su marca en 1-2 con una efectividad de 6.05 en cuatro aperturas.

El historial de lesiones de Stanton deja a los Yankees en una situación de incertidumbre con respecto a su bateador designado. El slugger estaba bateando para .256 esta temporada con tres jonrones y 14 carreras impulsadas en 24 partidos antes de lesionarse.

Giancarlo Stanton is going on the IL with a low grade right calf strain pic.twitter.com/UDdXfEQBPL — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 28, 2026

¿Qué lesión tiene Giancarlo Stanton?

Stanton tiene rigidez en la pantorrilla y se lesionó en ese sector de su cuerpo mientras corría las bases, en el sexto inning del encuentro ante los Astros de Houston del pasado viernes. No volvió al lineup para los encuentros de sábado y domingo. A pesar de que los Mulos del Bronx intentaron esperar para tener noticias positivas de sus pruebas médicas, se confirmó que debía pasar por la lista de lesionados.

¿Cuáles han sido las principales lesiones de Giancarlo Stanton?

A lo largo de su carrera de 17 temporadas en la MLB, Giancarlo Stanton ha visitado la lista de lesionados al menos en 16 ocasiones. Es uno de los bateadores más temidos de las Grandes Ligas pero su historial de problemas físicos es extenso, especialmente desde que se unió a los New York Yankees.

Aún así, el MVP de la Liga Nacional en 2017 tiene 456 cuadrangulares y 1.183 carreras impulsadas de por vida. Estas son sus lesiones más importantes:

Más contenido de los New York Yankees