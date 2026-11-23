José Mourinho ha tomado una decisión sobre Vinícius Júnior de cara al próximo compromiso del Real Madrid en la UEFA Champions League 2026/27.

Después de cumplir una sanción de cuatro partidos y recuperar protagonismo en la victoria frente al Celta de Vigo por LaLiga, el delantero brasileño volverá a formar parte del once inicial para recibir al PSV, este martes 24 de noviembre, en el Santiago Bernabéu.

El propio entrenador había anticipado la noticia después del triunfo por 2-1 ante el conjunto gallego. "Voy a ser un chico malo y acabar con la historia: será titular el martes", expresó el portugués, que buscó terminar con las especulaciones alrededor de la presencia del atacante en la alineación.

Vinícius recupera su lugar después de la sanción

El regreso del brasileño representa una novedad importante para el conjunto merengue. Vinícius estuvo ausente durante cuatro encuentros después de su expulsión frente al Villarreal y volvió a tener minutos ante el Celta, cuando ingresó desde el banco para participar en la remontada madridista.

Vinícius volvió a sumar minutos ante el Celta de Vigo tras cumplir cuatro partidos de sanción | SOPA Images/GettyImages

Su actuación dejó señales positivas para Mourinho. El extremo intervino en las acciones que terminaron con los goles de Jude Bellingham y Carlos Espí, una participación que le permitió recuperar sensaciones antes del compromiso europeo.

En ese contexto, el entrenador destacó que la sanción interrumpió un momento en el que el futbolista comenzaba a recuperar confianza. También recordó que había sido determinante en el encuentro frente al Villarreal, donde llegó a marcar un tanto que posteriormente fue anulado.

El respaldo de Mourinho y la confianza en su recuperación

Durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento con el PSV, Mourinho volvió a referirse a la situación del delantero y manifestó su confianza en que pueda recuperar su máximo nivel.

"Creo que volverá a su potencial máximo. Es joven", aseguró el técnico, que también destacó su personalidad y la relación que mantiene con el resto del vestuario. Para el portugués, esas características representan una base importante para acompañar su crecimiento futbolístico.

Además, dejó claro que no pretende trasladarle una presión adicional. Considera que Vinícius debe concentrarse en trabajar, aportar en ataque y colaborar defensivamente para mantener el equilibrio colectivo. Incluso señaló que no necesita convertirse en la figura de cada partido si entrega todo por el equipo.

El Real Madrid busca mantener su pleno en Champions

La titularidad del brasileño llegará en un momento importante para el equipo. El Real Madrid afrontará la quinta jornada de la fase liga después de conseguir 12 puntos de 12 posibles, una campaña que lo mantiene entre los principales candidatos a finalizar entre los ocho primeros y acceder directamente a los octavos de final.

Mourinho también advirtió sobre la dificultad del compromiso y destacó las condiciones del PSV, al que considera un rival con más argumentos de los que refleja su puntuación europea. Con poco margen de recuperación entre partidos, el entrenador anticipó que podría recurrir a futbolistas con piernas frescas para administrar las cargas.

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