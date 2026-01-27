Los 5 jugadores de los Lakers que serán agentes libres tras la temporada 2026/27

En los últimos días, el nombre de LeBron James sigue siendo motivo de especulaciones en torno a su futuro, ya que termina contrato con Los Angeles Lakers en esta temporada y a sus 41 años de edad, no hay indicios de que volverá con la franquicia californiana.

Los aficionados de los Lakers que quieran ver a LeBron en vivo con el uniforme oro y púrpura deben aprovechar este final de ronda regular y los playoffs, ya que lo más probable es que James siga jugando una o dos temporadas más, pero con otra organización.

Sin embargo, también hay dudas sobre el futuro de los Lakers, ya que son varios los jugadores que terminan su vinculo con el equipo después de la próxima campaña, que será la 2026-2027.

Luka Doncic sigue siendo la principal estrella del equipo, pero los aficionados temen a que no se pueda armar un buen equipo en torno al esloveno a partir de los próximos años. Renovar a Austin Reaves y DeAndre Ayton le daría estabilidad al conjunto dirigido por J.J. Redick, pero esos pasos aún no los ha dado la gerencia.

A continuación, repasamos a cinco jugadores importantes que será agentes libres cuando culmine la temporada 2026-2027 de la NBA.

1. Austin Reaves

Tendrá 28 años cuando acabe su contrato con los Lakers y es un jugador con proyección de estrella. A pesar de conseguir sus máximos promedios la temporada pasada, aún no ha alcanzado su máximo potencial. El escolta, que actualmente está en la lista de lesionados por un desgarro de grado 2 en el músculo gastrocnemio, tiene un promedio de 26.6 puntos por partido, 5.2 rebotes y 6.3 asistencias, hasta el mes de diciembre, cuando tuvo que darse de baja. Se espera que vuelva en febrero, pero la organización debe ir pensando en extender su contrato para mantenerlo en el equipo y que sea figura de la organización junto con Doncic.

2. DeAndre Ayton

Los Lakers ya saben lo que es jugar sin un centro natural y no quieren regresar a esas épocas. Ayton tendrá 28 años de edad cuando acabe su actual contrato con los Lakers y en el mercado no sobran los jugadores de sus características, con la capacidad de jugar defensa, ser atléticos y aportar en el costado ofensivo. Está llegando a sus mejores condiciones, que mostró cuando era figura de los Phoenix Suns hace algunos años. El centro tiene promedios en esta campaña de 13.4 puntos y 8.6 rebotes. La necesidad de extender su contrato está sobre la mesa.

3. Jake LaRavia

Jake LaRavia es una de las mejores contrataciones de los Lakers en años recientes y todavía no ha alcanzado el nivel que tanto se espera de un jugador como él. Está llamado a tomar más responsabilidades ofensivas en las siguientes temporadas, pero debe contar con la estabilidad de un buen contrato y los Lakers deben ofrecérselo. Se convertiá en agente libre tras la temporada 2026-2027, no si antes los californianos extienden su acuerto. Vive un buen año con promedio de 9.5 puntos y 4.3 rebotes en 45 encuentros disputados en su primer año con los Lakers.

4. Marcus Smart

Smart le ofrece opciones defensivas y ofensivas a los Lakers | Sam Hodde/GettyImages

El veterano le ha dado estabilidad defensiva al quinteto de J.J. Redick y habrá que esperar a ver sus condiciones físicas para después de la temporada 2026-2027, ya que tendrá casi 33 años de edad. Si el físico le acompaña y su nivel defensivo se mantiene, los Lakers deberán buscar la forma de mantenerlo en la franquicia. La veteranía siempre es importante en un equipo que quiera quedar campeón y Smart es uno de los mejores escoltas defensivos en toda la NBA.

5. Dalton Knecht

Dalton Knecht fue una sorpresa en la temporada pasada, con promedios de 9.1 puntos y 2.8 rebotes en su primer año con en la NBA con los Lakers. Sin embargo, no ha demostrado lo mismo en esta temporada, con un average de 4.8 puntos y 1.8 rebotes en 12.5 minutos de juego en la actual campaña. Si no aprieta el paso, los Lakers podrían dejar que se convierta en agente libre tras la campaña 2026-2027. Para mantenerse en la organización, debe tener una muy buena campaña en la próxima temporada.

