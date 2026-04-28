Cooper Flagg gana el premio Novato del Año de la NBA en la temporada 2025/26

Cooper Flagg fue elegido Novato del Año de la NBA tras una primera temporada sobresaliente con los Dallas Mavericks.

El alero de 19 años recibió el reconocimiento luego de imponerse en la votación final a su ex compañero universitario en Duke, Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, y a VJ Edgecombe, base de los Philadelphia 76ers. De ese modo, el primer pick global del draft de 2025 ratifica ser uno de los nuevos rostros de la elitista competición.

Efectivamente, dicha elección dejó en evidencia el fuerte impacto que Flagg causó debutando como profesional. Aunque Knueppel quedó relativamente cerca en la carrera por el premio, terminando a sólo 12 votos de la posición de honor, el versátil alero de los Mavs logró convencer a gran parte de los cronistas gracias a su rendimiento constante y actuaciones determinantes durante toda la campaña.

A global media panel of 100 voters selected the 2025-26 Kia NBA Rookie of the Year.



The 26-point gap between the top two finishers is the second smallest since the current voting format began in 2002-03, behind only a 15-point gap in 2021-22.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/LFW4a0m6g5 — NBA Communications (@NBAPR) April 27, 2026

Por si fuera poco, el nacido en Maine lideró a todos los novatos en anotación y asistencias, con promedios de 21.0 puntos y 4.5 pases de anotación. Asimismo, registró 6.7 rebotes de media, cifra que lo ubicó en el segundo puesto entre los jugadores de primer año. Semejantes prestaciones llegaron a lo largo de 70 presentaciones en las que mostró madurez, liderazgo y una capacidad ofensiva poco habitual para un activo de su edad.

Al margen de las estadísticas, Flagg protagonizó varios hitos que reforzaron su candidatura, ya que se convirtió en el segundo baloncestista más joven en la historia de la NBA en superar la barrera de los 1.000 puntos, sólo por detrás de LeBron James. También gestó una marca de bisoños que no se veía desde Allen Iverson en la 1996/1997, al cosechar dos partidos consecutivos con al menos 40 unidades.

Otro de los momentos más destacados de su zafra llegó cuando firmó un desafío de 50 puntos, convirtiéndose en el primer adolescente de siempre de la liga en alcanzar semejante dígito. Esa actuación confirmó el enorme potencial ofensivo que posee y alimentó las expectativas sobre su futuro en la liga.

Con este galardón, Cooper Flagg entra oficialmente en la historia de los Mavericks, siendo apenas el tercer jugador de la franquicia en obtener el Novato del Año desde que fue instaurado en la 1952/1953, dado que emuló a Jason Kidd y Luka Doncic. Sin dudas, el apodado "Main Event" está llamado a marcar una época en Dallas e intentar enrumbar a dicha organización en un futuro no muy lejano al segundo anillo de campeón.

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