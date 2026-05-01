¿Deben los Lakers despedir al entrenador JJ Redick si quedan eliminados ante los Rockets?

Los Angeles Lakers siguen al frente de su serie de primera ronda de playoffs ante Houston Rockets por 3-2; sin embargo, la tranquilidad todavía está lejos de instalarse en el sur de California, y en el entrenador en jefe JJ Redick.

Este viernes se disputará el Juego 6 en el Toyota Center, escenario que puede cambiar completamente la narrativa de una eliminatoria que otorga un boleto a la Semifinal del Oeste, donde espera al campeón de liga, Oklahoma City Thunder. Es que lo que parecía una llave encaminada para los angelinos, terminó convirtiéndose en una batalla emocional y táctica.

La presión existe por una razón evidente: si los Lakers pierden el siguiente partido y luego caen en un eventual séptimo, en Los Angeles, pasarían a la historia de la NBA como la primera franquicia en desperdiciar una ventaja de 3-0 para quedar eliminada en playoffs. Dato que, por sí sólo, sería suficiente para abrir un debate inevitable sobre el futuro del coach Redick.

¿Qué razones habría para despedir a JJ Redick si los Lakers quedan eliminados ante los Rockets?

Un colapso de ese tipo sería visto como un fracaso monumental debido a lo citado anteriormente, por lo que el golpe histórico luciría difícil de justificar. Al margen del resultado, también aparecerían cuestionamientos sobre la capacidad de JJ para mantener la fortaleza mental de un grupo que tenía el control absoluto de la serie.

Además, la contienda en cuestión ha mostrado momentos de inconsistencia táctica. Los californianos han alternado tramos de brillantez con largos períodos de desconexión, algo que suele recaer en la dirección técnica, así que si Houston logra remontar, muchos argumentarán que el joven estratega no supo encontrar respuestas durante las situaciones de apremio.

Otro factor delicado es que los Rockets prácticamente han competido sin Kevin Durant, su máximo anotador. Pues si un rival limitado en ese aspecto logra revertir un 3-0, el cuestionamiento hacia el entrenador sería todavía mayor.

¿Qué razones habría para no despedir a JJ Redick si los Lakers quedan eliminados ante los Rockets?

También existen sólidos matices para no tomar una decisión impulsiva. Las lesiones han condicionado buena parte de la serie, recordando que Luka Doncic no actuará por su lesión de la corva, mientras que Austin Reaves recién pudo regresar en el Juego 5. Para cualquier cuerpo técnico, luchar sin los dos principales atacantes altera planes, rotaciones y consistencia.

Asimismo, Redick ha logrado construir una relación positiva con el vestuario. Sus pupilos parecen responder a su mensaje y la química del grupo ha sido una constante desde su llegada. Bajo su conducción, Los Angeles ha conseguido dos clasificaciones directas a playoffs; las dos dentro del top 4 del Oeste, algo que no ocurría en década y media.

¿Despedirían los Lakers a JJ Redick si quedan eliminados ante los Rockets?

Si los Lakers quedan apeados en esta fase inicial de postemporada, la decisión probablemente dependerá de cómo ocurra. Una derrota cerrada en siete desafíos podría no ser suficiente para despedir a Redick; no obstante, si el equipo luce sin reacción o recibe una paliza en el Juego 7, la presión crecería.

El punto más importante será la opinión de las estrellas. Si Luka, igual que LeBron y Reaves, asumiendo que estos últimos se queden en la organización (serán agentes libres), mantienen respaldo hacia el estratega, la continuidad no sería una utopía.

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