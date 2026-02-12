Giannis Antetokounmpo se pierde el Juego de Estrellas de la NBA

Giannis Antetokounmpo se une el jerárquico grupo de luminarias de la NBA que, pese a ser seleccionadas, incluso como titulares, no participarán del Juego de las Estrellas de este domingo en el Intuit Dome.

El departamento de comunicaciones de la propia National Basketball Association confirmó en sus plataformas que el estelar ala-pívot de los Milwaukee Bucks continúa recuperándose de una distensión en la pantorrilla que lo ha sacado de la duela desde el pasado 23 de enero.

Ante esta situación, el cuerpo técnico y médico de Milwaukee ha decidido actuar con cautela y evitar cualquier riesgo, priorizando que el dos MVP de la NBA pueda volver en plenas condiciones físicas para el tramo decisivo de la zafra, al tiempo que los Bucks se sitúan a 2.0 juegos de la décima casilla del Este, última que da acceso al Play-In.

La baja de Giannis supone una ausencia notable para un evento en el cual tampoco estarán dos acreedores del Más Valioso, los bases Stephen Curry, y Shai-Gilgeous Alexander, ambos por lesión, mientras que está en duda las participaciones de los miembros de Los Angeles Lakers, Luka Doncic y LeBron James, debido a problemas físicos. En el caso del griego, había sido elegido para su décimo clásico de mitad de campaña al hilo y tenía previsto representar al Team World en este nuevo formato, versus dos combinados de astros estadounidenses.

Spurs guard De’Aaron Fox has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace Bucks forward Giannis Antetokounmpo in the 2026 NBA All-Star Game (Sunday, Feb. 15 at 5 PM ET on NBC & Peacock).



Fox joins USA Stripes. Heat guard Norman Powell, with ties to Jamaica, moves from… pic.twitter.com/yTiBdlWfbZ — NBA Communications (@NBAPR) February 12, 2026

Eso sí, Antetokounmpo viajará a Inglewood, las afueras de Los Angeles, para acompañar al equipo internacional y decir presente en las actividades del fin de semana. De momento, dicho elenco foráneo será formado por figuras del calibre del serbio Nikola Jokic, el francés Victor Wembanyama y el canadiense Jamal Murray.

Fox reemplaza a Giannis Antetokounmpo y Powell pasa al Team World

En lugar del Greek Freak, el comisionado Adam Silver eligió al base de los San Antonio Spurs, De’Aaron Fox, para disputar su segundo Juego de las Estrellas.

Fox se incorporará al conjunto USA Stripes, en tanto que el escolta del Miami Heat, Norman Powell, nacido en California pero también con nacionalidad jamaicana, ocupará la vacante de Giannis en la selección foránea.

Fox aprovechará la oportunidad para consolidarse entre los activos más destacados de la liga, aportando velocidad y capacidad ofensiva a un All-Star Game que apuesta por un modelo innovador y mayor competitividad, lo que debería traducirse en un interés superior al de las citas anteriores.

Más noticias sobre NBA