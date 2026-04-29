Junior Caminero sufre pelotazo de foul en el rostro: ¿Cuándo volverá a los Tampa Bay Rays?

Las alarmas en Tampa Bay se encendieron este martes, después de que Junior Caminero sufriera una contusión en la mandíbula, tras ser impactado por una pelota producto de un foul, en el primer inning de la victoria de los Rays 1-0 sobre los Cleveland Guardians.

Un lanzamiento quebrado de Tanner Bibee hizo que Caminero golpeara la pelota, pegara en el plato y se devolviera al rostro del jardinero dominicano. Tras el impacto el jugador cayó en el suelo y fue intervenido por el cuerpo médico del equipo, antes de ser retirado del partido.

Caminero fue reemplazado por Richie Palacios en la tercera base y su condición ahora es de revisión diaria, de acuerdo con el manager de los Rays, Kevin Cash.

“Está bien”, dijo Cash, según MLB.com. “Está de muy buen ánimo y esperaría que esté en la alineación mañana. Esa bola salió muy fuerte del plato y me alegra que ahora mismo esté en una situación bastante buena”.

Status alert: Junior Caminero (face) leaves game Tuesday.pic.twitter.com/HZ0aE9a1kU — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 28, 2026

Los Rays esperan que la ausencia de Caminero en el lineup no sea larga. El dominicano llegó al encuentro bateando para .259 con ocho cuadrangulares y 15 carreras recomolcadas.

De hecho, Caminero llegó a este partido conectando de hit en 12 de sus últimos 14 encuentros, con promedio de .293, seis cuadrangulares y 12 impulsadas en ese lapso.

El pasado viernes, Caminero había conectado un cuadrangular de 450 pies, en la victoria de los Tampa Bay Rays 6-2 sobre los Minnesota Twins en uno de los batazos de más largo recorrido en la actual temporada.

Caminero fue invitado al Juego de Estrellas en 2025 en las Grades Ligas y este año busca una segunda convocatoria. En la temporada pasada dejó promedios de .264/.311/.535, 28 dobles, 45 jonrones y 110 carreras remolcadas y llegó noveno en las votaciones al MVP de la Liga Americana.

Los Rays se mantienen en una lucha constante con los New York Yankees por la primera posición de la división Este de la Liga Americana. Este miércoles los de Florida amanecieron en el segundo lugar a 1.5 juegos de diferencia de los del Bronx, con récord de 18 victorias y 11 derrotas.

En una división tan pareja, Tampa Bay ha sorprendido con un gran inicio de campaña y eso ha sido, en parte, gracias al aporte de Caminero. En los próximos días la organización debe ofrecer un parte médico del jugador dominicano de 22 años de edad.

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