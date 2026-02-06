La lista de todos los jugadores invitados por los Yankees al Spring Training 2026

Los New York Yankees tienen todo listo para iniciar su Spring Training 2026 con una meta clara: prepararse para volver a competir por el anhelado vigesimoctavo anillo de Serie Mundial y consolidar una base joven que complemente a su núcleo estelar.

En efecto, la tradicional organización del Bronx encara la nueva temporada con la intención de fortalecer la profundidad del roster, así como evaluar a los principales prospectos y encontrar piezas que puedan aportar durante una campaña larga y exigente en la cual, a priori, el equipo deba pelear en un hostil Este de la Liga Americana con Toronto Blue Jays y Boston Red Sox, principalmente.

Como parte de esa planificación, los Yankees anunciaron a través de sus plataformas oficiales su lista de 27 jugadores invitados para el venidero Spring Traning. Un grupo que mezcla talento novel en desarrollo y prospectos de altos perfiles con peloteros de experiencia en MLB que buscan ganarse un lugar antes del Opening Day, pues estas invitaciones representan una oportunidad clave para que muchos activos demuestren progreso ante el cuerpo técnico que encabeza Aaron Boone y la gerencia de Brian Cashman.

¿Quiénes destacan en la lista de invitados de los Yankees al Spring Training?

Dentro del grupo de invitados de los Bombarderos del Bronx en primavera sobresale el infielder George Lombard Jr., considerado el principal prospecto del sistema menor de la organización, y número 32 de todas las Grandes Ligas para el 2026.

Paul DeJong está llamado a hacer el equipo de los Yankees en el Spring Training 2026 | Brad Mills-Imagn Images

El infielder de apenas 20 años vuelve a recibir una invitación a los campos de entrenamiento tras un 2025 en el cual exhibió avances en Doble A, destacando principalmente debido a su defensa avanzada y disciplina en el plato.

Junto a Lombard Jr. también llaman la atención varios lanzadores jóvenes que podrían acercarse al roster grande de Yankees en el corto plazo. Entre ellos están Carlos Lagrange, conocido por su poderosa recta y proyección dentro de la franquicia, y Ben Hess, selección reciente del draft que continúa su desarrollo luego de una positiva primera zafra en las menores.

Asimismo, el grupo incluye nombres con experiencia arriba como el infielder Paul DeJong, alguna vez invitado al Juego de Estrellas de Grandes Ligas, al tiempo que el utility Seth Brown y el relevista Dylan Coleman intentarán aprovechar la primavera para competir por un rol de profundidad o convertirse en alternativas frente a posibles lesiones.

¿Cuándo empieza el Spring Training de los Yankees?

Los mulos abrirán formalmente en los venideros días su cuartel de pretemporada en el Steinbrenner Field de Tampa, Florida, habitual sede primaveral.

Los lanzadores y receptores se reportarán del 11 al 12 de febrero, mientras que los jugadores de posición lo harán el 15 de febrero, con el primer entrenamiento completo programado para el 16.

Lista completa de invitados al Spring Training de los Yankees

Jugador Posición Michael Arias Lanzador derecho Brendan Beck Lanzador derecho Kyle Carr Lanzador zurdo Harrison Cohen Lanzador derecho Carson Coleman Lanzador derecho Dylan Coleman Lanzador derecho Alexander Cornielle Lanzador derecho Yovany Cruz Lanzador derecho Drake Fellows Lanzador derecho Bradley Hanner Lanzador derecho Ben Hess Lanzador derecho Adam Kloffenstein Lanzador derecho Carlos Lagrange Lanzador derecho Travis MacGregor Lanzador derecho Abraham Gutiérrez Receptor Payton Henry Receptor Miguel Palma Receptor Alí Sánchez Receptor Paul DeJong Infielder George Lombard Jr. Infielder Jonathan Ornelas Infielder Zack Short Infielder Kenedy Corona Jardinero Duke Ellis Jardinero Seth Brown Utility Marco Luciano Utility Ernesto Martínez Jr. Utility

