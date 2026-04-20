NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Atlanta Hawks vs. New York Knicks en TV y streaming

Los New York Knicks tomaron ventaja 1-0 en la primera ronda de playoffs de la Conferencia Este tras vencer 113-102 a los Hawks en el primer encuentro. Ahora se volverán a ver las caras, con la necesidad del equipo de Atlanta de igualar la serie.

Jalen Brunson anotó 28 puntos con 5 rebotes y 7 asistencias, mientras que Karl Anthony-Towns colaboró con 25 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, con un perfecto 10-10 desde la línea de libres, para derrotar al equipo dirigido por Quin Snyder.

Los Knicks avanzaron a estar ronda en el tercer lugar de la Conferencia Este (53-29), por lo que tienen ventaja de localía. Los de Georgia terminaron sextos con récord de 46-36.

Karl Anthony-Towns terminó con 25 puntos en el Juego 1 | Vincent Carchietta-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Atlanta Hawks vs. New York Knicks?

Ciudad: Nueva York, Nueva York, Estados Unidos.

Fecha: lunes 20 de abril.

Horario: 8:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF); 2:00 a.m. del 21 de abril (España).

Estadio: Madison Square Garden.

¿Cómo se podrá ver el Hawks vs. Knicks en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Peacock México ESPN Amazon Prime Video y NBA League Pass Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ y NBA League Pass España Exclusivo en streaming Amazon Prime Video

Los resultados de los últimos 5 partidos de Hawks y Knicks

Hawks Knicks L | Hawks 102-113 Knicks W | Knicks 112-102 Hawks L | Hawks 117-143 Heat L | Knicks 96-110 Hornets W | Hawks 124-102 Cavaliers W | Knicks 112-95 Raptors L | Hawks 116-122 Cavaliers W | Knicks 112-106 Celtics L | Hawks 141-107 Nets W | Knicks 108-105 Hawks

Últimas noticias de Atlanta Hawks

Onyeka Okongwu (rodilla) está en duda para el segundo partido del lunes contra los Knicks. El alero, quien registró 37 minutos en la derrota del sábado que dio inicio a la serie, está lidiando con una inflamación en su rodilla derecha, según reportó NBC.

En dado caso que Okongwu no pueda jugar, Mouhamed Gueye vería un aumento en sus minutos y Tony Bradley podría entrar en la rotación tras no haber jugado en el primer partido.

Últimas noticias New York Knicks

OG Anunoby se lastimó el tobillo izquierdo durante el tercer cuarto en el primer compromiso de la serie. La buena noticia para los Knicks fue que el alero de los Knicks regresó al juego tras un breve periodo en el banquillo. Su condición es de día a día.

Reportes de lesionados de Hawks y Knicks

Hawks: Jock Landale fuera (tobillo), Onyeka Okongwu duda (rodilla).

Knicks: Landry Shamet duda (rodilla), OG Anunoby duda (tobillo).

Probables quintetos abridores de Hawks y Knicks

Hawks: C.J. McCollum, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Jalen Johnson y Onyeka Okongwu.

Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns.

Pronóstico SI ES

Los Knicks son un equipo con muchas opciones en ofensiva y se hace complicado que los Hawks puedan detener a sus estrellas. Brunson y Anthony-Towns demostraron que son indetenibles. Atlanta es un equipo joven, pero todavía no tiene el material para vencer a los Knicks en el Madison Square Garden.

Resultado: victoria de Knicks.