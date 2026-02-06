¿Por qué los Grizzlies no cambiaron a Ja Morant antes de la fecha límite?

Ja Morant finalizará la presente temporada de NBA con los Memphis Grizzlies, tras un "deadline" de cambios en el que, pese a los rumores en torno a posibles destinos para el base, no se concretó ninguna negociación.

Considerado uno de los jugadores con mayor talento natural del baloncesto y All Star en 2022 y 2023, el díscolo armador ha visto frenada su evolución en los últimos años debido a múltiples problemas extradeportivos que han afectado tanto su estatus como su rendimiento dentro de la duela.

De acuerdo con una información del periodista Shams Charania, Morant recibió cierto interés antes de la fecha límite de traspasos, el pasado 5 de febrero; sin embargo, nadie llegó a presentar una oferta formal que convenciera a los Grizzlies, quienes habrían explorado la posibilidad de obtener jóvenes talentos y selecciones del draft por el mediático piloto, al margen de que las conversaciones no prosperaron.

Parece que la química entre Ja Morant y su entrenador en Grizzlies, Tuomas Lisalo, no es la mejor ahora mismo | Petre Thomas-Imagn Images

Entre los equipos que mostraron interés en enero aparecieron el Miami Heat y los Sacramento Kings; no obstante, la organización de Florida optó finalmente por no avanzar en las pláticas a raíz de distintos motivos relacionados con el contexto deportivo y contractual del jugador. Por su parte, la escuadra de la capital californiana cerró su participación en el mercado con un movimiento distinto, concretando un traspaso a tres bandas que derivó en la adquisición de De’Andre Hunter, dejando fuera cualquier posibilidad de atar al integrante del Segundo Mejor Equipo de la NBA en la 2021/2022.

Asimismo, la campaña del polémico base ha estado marcada no sólo por la irregularidad en su rendimiento, también debido a episodios de tensión interna. En noviembre, Memphis decidió suspenderlo por un partido al considerar que su comportamiento había sido perjudicial para el club, ya que aparentemente tuvo un enfrentamiento con su entrenador en jefe, Tuomas Lisalo, luego de una derrota ante Los Angeles Lakers.

En lo estrictamente deportivo, el número dos del draft de 2019 presenta números por debajo de sus estándares habituales, tanto que en "apenas" 20 encuentros promedia 19.5 puntos, su cifra más baja desde la 2020/2021, aunado a registrar los peores porcentajes de su carrera en tiros de campo (41.0%) y triples (23.5%).

A pesar del mencionado contexto, los Grizzlies mantienen la confianza en su estrella, conscientes de que su potencial sigue siendo diferencial. Claro está, Morant tendrá que elevar el nivel una vez supere su lesión de codo si desea, cuanto menos, recuperar su antiguo estatus.

