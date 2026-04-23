¿Puede LeBron James cargar con los Lakers en toda la serie ante los Houston Rockets?

Muchos pensaban que la serie entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets estaba prácticamente definida antes de comenzar. Las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves parecían demasiado peso para un equipo californiano que, pese a contar con LeBron James, necesitaba toda su potencia ofensiva para competir en una exigente primera ronda de playoffs.

Doncic, fuera por un problema en el tendón de la corva, y Reaves, limitado debido a una lesión en el oblicuo; en ambos casos acontecidos a inicios de abril, dejaron al elenco de púrpura y oro sin sus dos máximos anotadores de la temporada regular, trayendo consigo que, sobre el papel, no lucieran favoritos ante los texanos.

Sin embargo, los Playoffs de la NBA suelen alterar cualquier lógica previa, pues lo que parecía una serie inclinada hacia los Rockets cambió rápidamente gracias al liderazgo de King James y a un funcionamiento colectivo que ha sorprendido, incluso a quienes dudaban del talento de los angelinos. De ese modo, los Lakers llegan al Juego 3 en Houston con ventaja de 2-0, posición que pocos imaginaban hace una semana.

Quizás la gran explicación del inicio de esta llave tiene nombre propio. A sus 41 años, LeBron continúa demostrando que sigue siendo un jugador capaz de dominar partidos de máxima presión, tal y como lo ratifican sus promedios de 23.5 puntos, 8.0 rebotes y 10.0 asistencias, mismos que hablan de un basquetbolista que entiende cuándo acelerar, cómo involucrar a sus compañeros y de qué manera controlar el ritmo emocional de una serie de postemporada.

Pero no todo depende del Rey, ya que los Lakers necesitan sostener el nivel coral si quieren cerrar la eliminatoria contra los Rockets. Es que la ausencia confirmada de Luka para el resto de la primera ronda obliga a que otros nombres mantengan un rendimiento por encima de lo esperado, en relación al tirador Luke Kennard, probablemente la sorpresa más importantes, agregando 25.0 unidades por choque y convirtiéndose en un factor decisivo desde el perímetro. Asimismo, Marcus Smart ha respondido a su aval de base de jerarquía en playoffs y rendimiento eficiente en ambos costados de la duela, mientras Rui Hachimura ha sido consistente en múltiples tareas.

En consecuencia, si el citado equilibrio se mantiene y LeBron James continúa produciendo, Los Angeles posee argumentos reales para avanzar a las Semifinales del Oeste, donde probablemente aparezca el campeón defensor de la NBA y equipo con la mejor marca de la fase clasificatoria, Oklahoma City Thunder.

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