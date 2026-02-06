¿Quién es Luke Kennard, el único jugador que obtuvieron los Lakers en el mercado de cambios?

Los Angeles Lakers afrontaron el "deadline" de traspasos en esta 2025/2026 con un objetivo claro: reforzar de alguna manera su roster para intentar asegurar su clasificación a los playoffs dentro de los cuatro mejores equipos de la Conferencia Oeste. Es que sin grandes movimientos, la popular franquicia de Hollywood realizó una única incorporación en los días recientes, Luke Kennard.

Apostando por mejorar la amenaza exterior, la gerencia que trabaja en el Cyrpto.com Arena adquirió al experimentado escolta procedente de los Atlanta Hawks y a cambio del base Gabe Vincent y una segunda ronda del Draft de la NBA en 2032, en una operación destinada a añadir tiro y espacios ofensivos a un equipo que busca dar un salto competitivo en la recta final del curso.

En efecto, Kennard aterriza en el sur de California con el perfil de especialista perimetral que debería encajar junto a generadores de juego como Luka Doncic, LeBron Jamesy Austin Reaves, aportando una cualidad muy valorada en el baloncesto actual: eficacia desde la línea de tres. Aunque el movimiento fue discreto en comparación con otras operaciones del mercado, los Lakers confían en que la llegada del zurdo de 29 años ayude a mejorar el "spacing" colectivo a la hora de maximizar las oportunidad de disparo y potenciar el ataque en partidos cerrados.

¿Quién es Luke Kennard?

El mencionado escopetero fue formado en la prestigiosa Universidad de Duke y seleccionado en el lugar 12 global del draft de 2017 por Detroit Pistons, con los que accionó durante sus primeras tres campañas, previo a representar a los Clippers, entre 2020 y 2023, cuando resultó enviado, también antes de la fecha límite, a los Memphis Grizzlies.

Kennard permaneció en la entidad de Tennessee hasta el curso 2024/2025, ya que posteriormente pactó en calidad de agente libre con los Hawks, cortesía de un año y 11 millones de dólares, de los cuales $6.000.000 ahora deben ser pagados por los Lakers, tras conseguirlo en el citado canje.

¿Cuáles son sus números en la NBA?

En nueve ejercicios de NBA, el nacido en Ohio promedia 9.6 puntos, 2.3 asistencias y notables 88.3% en tiros libres, 46.2% de campo y 44.2% en triples, cifra, esta última, que muestra su calidad castigando desde tercera dimensión. De hecho, ha finalizado dos contiendas con el porcentaje más alto en lanzamientos de tres puntos embocados.

Ya en el actual certamen, mismo en el que también comanda a los triplistas en porcentaje, gracias a un impresionante 49.7%, Kennard posee 7.9 unidades de media con 2.1 pases de anotación, 91.4% en libres y 53.8% de cancha.

¿Cuál es la principal virtud de Luke Kennard?

Evidentemente, la gran fortaleza de este puesto 2 es su lanzamiento exterior, de la mano a su rapidez para ejecutar, capacidad al momento de moverse sin balón y alta efectividad; atributos que lo convierten en una pieza ideal para abrir defensas y castigar ayudas, algo clave en sistemas ofensivos liderados por estrellas generadoras de espacios para sus compañeros, como las de Lakers.

¿Cuál es el punto débil de Luke Kennard?

Al otro lado de la balanza del ex Duke se sitúa su principal limitación desde que trabaja en la elitista competición: su defensa, la cual no suele ser intensa, y la irregularidad en volumen ofensivo.

A pesar de que su porcentaje de acierto es alto, no siempre asume muchos tiros ni tiene impacto físico en defensa, aspectos que pueden condicionar sus minutos en escenarios de alta exigencia.

