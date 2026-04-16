¿Quién es el favorito en las apuestas entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets?

Las probabilidades no son favorables para Los Angeles Lakers en la primera ronda de playoffs ante los Houston Rockets. ¿El motivo? Las ausencias del conjunto californiano, que tendrán como bajas a Luka Doncic y Austin Reaves.

Con ambos bases, los Lakers estarían como favoritos para obtener el pase a las semifinales de conferencia. De hecho, los Lakers terminaron en el cuarto puesto del Oeste mientras que los Rockets acabaron quintos. La ventaja de localía la tendrán los dirigidos por JJ Redick.

Sin embargo, el conjunto de Los Angeles abrió como un el equipo no favorito, con una cuota de +550 contra Houston según las casas de apuestas de BetMGM, mientras que los Rockets son favoritos por un masivo -800.

De acuerdo con Sports Odds History, es la quinta vez que los Lakers son tan poco favoritos en una serie de primera ronda desde 1988, y la mayor desventaja desde que estuvieron en +650 contra los San Antonio Spurs en 2013.

Pensar que el equipo de Kevin Durant y Alperem Sengun va a avanzar a la siguiente instancia es la opción más atractiva para los usuarios de las páginas de apuestas. Los Rockets ganaron nueve de sus últimos 10 partidos y mostraron su mejor juego al final de la ronda regular.

De hecho el propio Durant sabe que el equipo de Los Angeles está condicionado por la falta de sus jugadores más productivos. Doncic terminó la ronda regular con el mejor promedio de anotación de la liga con 33.5 puntos mientras que Austin Reaves agregó 23.2 PPJ.

"Perder a dos de los mejores jugadores de la liga es algo difícil de compensar, pero ellos tienen piezas que pueden entrar y causar un gran impacto", dijo Durant a los medios que cubrieron el entrenamiento de los Rockets en Los Angeles.

Los Lakers terminaron la ronda regular ganando sus últimos tres partidos, pero no fue ante rivales de peso. Es por ello que los Rockets parten como favoritos y deben saber manejar la presión de serlo.

JJ Redick tendrá que armar una estrategia de juego basada en la producción ofensiva de LeBron James, acompañado por Rui Hachimura y Deandre Ayton en la pintura. Esos tres jugadores deben ser claves para las aspiraciones de los Lakers.

Quedar nuevamente eliminados en primera ronda de postemporada puede ser un golpe duro para Redick y para la franquicia. Este equipo se armó para grandes cosas, pero las inoportunas lesiones pueden sentenciar al equipo angelino.

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