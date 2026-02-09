¿Quién es Kobe Bufkin, el nuevo jugador de Los Angeles Lakers?

El nombre de Kobe Bufkin pega muy bien con la identidad de Los Angeles Lakers. Aunque no solo destaca por llamarse como una de las más grandes leyendas en la historia de la organización, su versatilidad mostrada en la G-League le permitió firmar un contrato con el equipo por dos años, según reportó Shams Charania, de ESPN.

Bufkin volverá a la NBA, para ocupar el puesto 15 de la plantilla, después de mostrar sus habilidades en la liga de desarrollo. Se reincorporará a los Lakers, después de haber jugado cuatro partidos este año, al principio de la temporada. .

Esta es su tercer año en la liga, después de ser un pick de primera ronda en la posición 15 del 2023, seleccionado en ese momento por los Atlanta Hawks.

Tiene solo 31 partidos disputados en su carrera, 27 con Atlanta y 4 este año con los Lakers. Promedia 4.7 puntos, con 1.3 rebotes y 0.5 asistencias en la NBA, pero lo que ha mostrado en la G-League es prometedor.

¿Cómo le fue en la G-League con South Bay?

Está promediando 27.7 puntos por partido, con 4.7 asistencias, 3.9 rebotes, 60 % en tiros de cancha, 43 % en triples y 87 % en tiros libres. Al ver esta producción, los Lakers quisieron asegurarlo en sus filaes y probarlo a ver si puede dejar cifras parecidas en el nivel más alto.

Es un escolta de 1.93 metros, que puede ir al aro gracias a su velocidad, pero también cuenta con el paso de retirada para sorprender a sus marcadores con el disparo desde la larga distancia. La explosividad es la característica más importante de su juego.

Después de sus primeros dos años con Atlanta, fue traspasado a los Brooklyn Nets, equipo en el que no pudo debutar, antes de ser liberado en octubre del año pasado. Luego firmó un contrato de 10 días con Memphis Grizzlies en noviembre y tampoco tuvo suerte antes de ser liberado.

Los Lakers lo tomaron y lo llevaron al equipo de la G-League, donde ha sorprendido por su capacidad para anotar. Su explosividad viene de su etapa con la Universidad de Michigan, donde dejó 14,0 puntos, 4,5 rebotes, 2,9 asistencias y 1,3 robos.

Su nombre, igual al del legendario alero de los Lakers Kobe Bryant, que falleció en un accidente aéreo en Los Angeles el 26 de enero de 2020, ha dejado emocionados a los aficionados del equipo oro y púrpura, ya que hace recordar a uno de los jugadores más queridos en la historia del club.

