Arizona Cardinals dejan en libertad al quarterback Kyler Murray

Los Arizona Cardinals le informaron este martes al mariscal de campo Kyler Murray que lo dejarán en libertad cuando comience el nuevo año de la NFL el próximo 11 de marzo, dejándolo disponible en el mercado de agentes libres como uno de los mejores quarterbacks.

Murray publicó un mensaje de despedida a la afición de los Cardinals poco después de conocerse la noticia, la cual hizo temblar los cimientos de la liga, sobre todo por el poco mercado que hay entre los mariscales de campo en la actualidad.

"A todos los que me apoyaron y mostraron cariño hacia mi familia y hacia mí durante mi tiempo en Arizona, gracias de todo corazón", dijo Murray en X. "Mi mayor deseo era ser quien pusiera fin a la sequía de 77 años de esta organización. Lamento haberles fallado. Les deseo a esta comunidad y a mis hermanos lo mejor. Realmente creo que mi mejor versión está por venir y espero demostrarlo", finalizó.

Por su parte, Adam Schefter, de ESPN, explicó como este movimiento afectará de buena forma a las arcas de los Cardinals, que pese a tener que desembolsillar 36.8 millones de dólares garantizados en el contrato de Murray, evitarán un pago adicional de 19.5 millones de dólares que se habría garantizado para 2027 el 15 de marzo.

Pese a que la salida de Murray pudo haber causado desconcierto en el seno del jugador, en la NFL se esperaba un movimiento así desde hace meses. Según informes, Arizona y Murray no habían hablado desde el final de la campaña de 2025, en la que Murray solo jugó cinco partidos debido a una lesión en el pie.

Los Cardinals seleccionaron a Murray con la primera selección global del draft de 2019 para que fuera su mariscal de campo estrella por muchos años y de hecho demostró en sus primeras temporadas su talento, consiguiendo dos nominaciones al Pro Bowl. Sin embargo, las lesiones lo limitaron a solo 41 partidos en los cuatro años siguientes, durante los cuales compiló un récord de 16-25.

Murray ha lanzado para 20.460 yardas, 121 touchdowns y 60 intercepciones a lo largo de su carrera en la liga y había firmado un contrato de 5 años y 230 millones de dólares en 2022.

Ahora los Cardinals podrían poner su mirada en quarterbacks como Malik Willis, quien también estará disponible en la agencia libre.

