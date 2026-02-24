¿Qué es el "tush push" que no prohibirá la NFL en la temporada 2026/27?

En el dinámico mundo de la NFL pocas estrategias han generado tanto debate, admiración y frustración en simultáneo como el "tush push".

Es que a medida que la mediática competición se prepara para la temporada 2026/27, una de las noticias más relevantes para aficionados y staff técnicos es la confirmación de que esta controvertida jugada de ataque no será prohibida, permitiendo que equipos como Philadelphia Eagles y Buffalo Bills sigan explotando una hipotética arma letal en cortas yardas.

¿Qué es el "tush push"?

El "tush push" es una variante modernizada y ultra eficiente del tradicional quarterback. La mecánica es simple pero poderosa, ya que tras recibir un snap (pase del ovoide hacia atrás) de parte del centro, el mariscal de campo se lanza inmediatamente hacia adelante mientras la línea ofensiva crea una pared humana.

Lo que distingue a esta acción es la intervención de dos o tres jugadores adicionales (usualmente corredores o alas cerradas) posicionados directamente detrás del mariscal, quienes empujan a este último físicamente desde la parte posterior para forzar el avance a través de la defensa rival.

Popularizada y perfeccionada por Jalen Hurts y los Eagles, el movimiento en cuestión se ha vuelto casi automático en situaciones de tercera o cuarta oportunidad y una yarda por recorrer, logrando una tasa de éxito que superó el 82% en campañas anteriores, aunque bajó ligeramente al 76.8% en la ronda regular de 2025.

La decisión de la NFL para 2026

A pesar de las intensas críticas de varias organizaciones y las preocupaciones iniciales sobre la seguridad de los jugadores, el Comité de Competición de la NFL, liderado por Rich McKay, anunció recientemente que no se espera ninguna propuesta formal para prohibir el "tush push" en 2026.

De acuerdo a Fox Sports, McKay señaló que el interés por vetar la jugada se ha enfriado, en parte a raíz de que las defensas de la liga han comenzado a encontrar formas más efectivas de contrarrestarla. Asimismo, el plazo para presentar nuevas propuestas de reglas para la próxima zafra ya ha expirado sin que ningún club haya intentado resucitar el veto liderado por los Green Bay Packers el año pasado.

Para los seguidores del fútbol americano profesional, esto significa que el espectáculo de fuerza bruta y estrategia en la línea de gol seguirá siendo parte fundamental del emparrillado en la venidera justa, manteniendo viva una de las tácticas más polémicas, pero efectivas de la era moderna.

