¿Seattle Seahawks o New England Patriots? ¿Quién es el favorito para ganar el Super Bowl de 2026?

El Super Bowl LX ya tiene protagonistas: los New England Patriots por la Conferencia Americana y los Seattle Seahawks, en la Nacional, se enfrentarán el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en una final de la NFL que combina historia, renovación y cuentas pendientes. Efectivamente, el duelo decisivo de la 2025/2026 promete emociones fuertes y revive uno de los capítulos más recordados de la liga en la última década.

Es imposible hablar de este enfrentamiento sin ir al pasado y al Super Tazón XLIX (2015) cuando una intercepción de Malcolm Butler en la yarda 1 selló la victoria de los de Massachusetts 28-24 sobre la escuadra del estado de Washington. Aquella jugada marcó para siempre a ambas franquicias y convirtió esta edición en la novena revancha vitalicia dentro del mediático evento, con los Pats siendo participe en tres de estas, camino a la cuarta en la bahía californiana.

Asimismo, New England vuelve al Super Bowl tras seis años de ausencia, en una etapa completamente distinta a la era Bill Belichick-Tom Brady. Es que en su primera temporada como entrenador en jefe, Mike Vrabel lideró una transformación notable, dado que el equipo pasó de un récord de 4-13 en la 2024/2025 a conquistar el título de la AFC Este y llegar al partido más importante del ejercicio actual, después de superar a Los Angeles Chargers, Houston texans y Denver Broncos en los playoffs.

De hecho, los Patriots se convirtieron en el sexto conjunto en la historia en alcanzar el encuentro por el Trofeo Vince Lombardi luego de haber ganado cinco choques o menos la campaña anterior. Curiosamente, el último en lograrlo fue el propio New England en 2001, cuando Brady asumió la titularidad por primera vez.

Si los de Massachusetts buscan su séptimo anillo en la National Football League, Seattle irá por su segundo título general y en su cuarta aparición en el Super Tazón. El elenco que dirige el joven Mike Macdonald galopó en la NFC Oeste antes de eximir la Ronda de Comodines y dejar en el camino a los San Francisco 49ers y a los Rams, respectivamente, en esta postemporada.

Fortalezas y debilidades de los New England Patriots para el Super Bowl 2026

El gran motor del éxito en Nueva Inglaterra es el mariscal de campo Drake Maye, quien firmó una temporada regular sobresaliente al liderar la NFL en porcentaje de pases completos (72%), rating de pasador (113.5) y yardas por intento (8.93). Su capacidad para extender jugadas, lanzar con precisión en movimiento y aportar con las piernas lo convierten en una amenaza constante.

Sin embargo, no todo es poderío en el elenco que hace vida en el Gillette Stadium, pues las entregas de ovoide han sido el punto débil del equipo, tanto que Maye coleccionó tres balones sueltos en los primeros dos partidos de playoffs y lanzó una intercepción clave en la postemporada. De igual forma, el coach Vrabel cuenta con una plantilla corta de edad y experiencia, llena de numerosos novatos que enfrentarán el mayor escenario posible.

Fortalezas y debilidades de los Seattle Seahawks para el Super Bowl de 2026

Del otro lado está una escuadra de Seattle que construyó una identidad clara basada en una defensiva elitista, la mejor de la competición en la fase inicial, permitiendo apenas 16.4 puntos por cotejo.

Los números de la retaguardia de los Seahawks son contundentes, especialmente contra el juego terrestre. De hecho, ningún corredor rival superó las 100 yardas en los últimos 27 desafíos y los de Macdonald lideraron la contienda con la menor cantidad de EPA (puntos esperados añadidos por acarreo) de sus contrincantes, confirmando que correr contra ellos es, estadísticamente hablando, una mala idea.

Los Seahawks confían en su defensa para ganar el Super Bowl de 2026 | Eric Thayer/GettyImages

No obstante, los Hawks se presentarán en el Levi's Stadium con interrogantes en ataque, debido a que fueron de los clubes que más entregas de balón cometieron en la regular, con el mariscal Sam Darnold encabezando la lista individual.

A esto se suma la lesión en el oblicuo del propio quarterback y la baja sensible del corredor Zach Charbonnet, fuera por una rotura de ligamento cruzado anterior. En consecuencia, Seattle no dispondrá de todo su arsenal ofensivo contra New England.

¿Quién es el favorito para ganar el Super Bowl de 2026?

Las casas de apuestas de Las Vegas colocan a los Seahawks como claros favoritos, cortesía de una línea inicial de 4.5 puntos, misma que podría oscilar entre 3.5 y 5 conforme se acerque el duelo.

Igualmente, la inmensa mayoría de analista de NFL en Estados Unidos y Latinoamérica dan a la tropa del estado de Washington como principal candidata a llevarse el segundo Trofeo Lombardi en la historia de dicha organización.

