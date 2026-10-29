¿Orbelín Pineda y Matías Almeyda se libran de la suspensión?

El Monterrey recibió una noticia negativa de cara a su próximo compromiso dentro de la Liga MX. Tanto Orbelín Pineda como Matías Almeyda tendrán que cumplir sus respectivas suspensiones después de haber sido expulsados durante el encuentro del pasado fin de semana frente a las Chivas de Guadalajara.

La directiva de Rayados intentó revertir ambas sanciones mediante un recurso de apelación presntado ante las autoridades disciplinarias del fútbol mexicano. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la Liga MX, por lo que las expulsiones mantienen sus consecuencias deportivas.

No procedió la queja de Rayados ante la comisión de árbitros y por lo tanto, Matias Almeyda y Orbelin Pineda, no estarán ante Tijuana.@mmdeportesmx pic.twitter.com/HVOprz2Jah — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) October 28, 2026

De esta manera, Orbelín Pineda y Matías Almeyda causarán baja para el partido del próximo sábado frente a los Xolos de Tijuana. El creador de juego mexicano no podrá participar dentro del terreno de juego, mientras que el entrenador argentino tendrá que observar el encuentro desde un palco al interior del Estadio BBVA.

La ausencia de Pineda representa un inconveniente considerable para el funcionamiento colectivo de Monterrey. El futbolista mexicano se ha fijado como un titular intocable dentro del once del Monterrey desde su llegada al club este mercado de verano.

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Por su parte, Almeyda tampoco podrá dirigir desde la zona técnica durante un encuentro de enorme importancia para las aspiraciones del club. Aunque podrá preparar previamente el compromiso junto con sus colaboradores, el argentino no será la voz mandante desde el lateral del campo como suele serlo.

El escenario resulta especialmente delicado porque Monterrey apenas se encuentra dentro de los puestos que permiten disputar la liguilla. Además, Tijuana aparece como uno de sus competidores directos en la clasificación general, tomando en cuenta que al día de hoy los regios están séptimos y los fronterizos en octavo sitio.

Así, Rayados tendrá que superar una prueba de exigencia considerable sin su entrenador principal en el banquillo y sin uno de sus futbolistas de mayor jerarquía. El rechazo de las apelaciones obliga al equipo a reorganizarse inmediatamente, consciente de que perder puntos frente a Tijuana podría comprometer seriamente sus aspiraciones de clasificación a la liguilla.

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