La Copa Libertadores de América 2026 llega a su fin en la capital uruguaya y un equipo argentino dice presente por primera vez desde 2023, en la búsqueda de poder romper la hegemonía de los brasileños en los últimos ocho años.

Palmeiras viene de ganarle por penales a Fluminense y jugará una nueva definición, mientras que Estudiantes de La Plata se metió en la final eliminando al Flamengo en el Maracaná y buscará su quinto trofeo.

Pronóstico SI

Palmeiras no llega nada bien al partido, pero su jerarquía es abrumadora y lleva un proceso con Abel Ferreira que ya ha dado sus frutos: esta será su cuarta final desde 2020, con dos trofeos levantados y la sangre en el ojo de haber perdido la definición del año pasado ante el Flamengo.

Por su parte, Estudiantes llega descansado y sin ritmo de competencia tras haber quedado eliminado de los playoffs del Clausura 2026 del fútbol argentino. La mística copera no bastaría para frenar a un equipo trabajado y con un plantel de lujo.

Pronóstico: Palmeiras 2-1 Estudiantes de La Plata

¿A qué hora se juega Palmeiras vs Estudiantes de La Plata?

Ciudad: Montevideo, Uruguay

Estadio: Centenario

Fecha: sábado 28 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

El mítico Centenario recibirá una nueva final de Libertadores | Buda Mendes/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata

Palmeiras : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Estudiantes de La Plata: 2

Último partido entre ambos: 16/05/1968 - Estudiantes 2-0 Palmeiras - Final Copa Libertadores 1968

Los antecedentes ilusionan al Pincha | Foto: Web TyC Sports

Últimos 5 partidos

Palmeiras Estudiantes de La Plata Chapecoense 3-0 Palmeiras 24/11/26 Estudiantes 3-2 Indep. Rivadavia 12/11/26 Palmeiras 1-1 Flamengo 21/11/26 Talleres 1-1 Estudiantes 7/11/26 Cruzeiro 2-1 Palmeiras 18/11/26 Estudiantes 3-3 Instituto 31/10/26 Vasco da Gama 2(4)-(5)1 Palmeiras 8/11/26 Unión 3-1 Estudiantes 26/10/26 Palmeiras 6-1 Remo 5/11/26 Flamengo 0(2)-(3)0 Estudiantes 22/10/26

¿Cómo ver Palmeiras vs Estudiantes de La Plata por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos beIN SPORTS México ESPN2 España Movistar+

Últimas noticias de Palmeiras

El Verdao es una tromba de ilusión que baja desde San Pablo hasta Montevideo con las ganas de repetir la gesta del 2021, donde en ese mismo estadio le remontaron a Flamengo para ganar su tercera, y por ahora última, Copa Libertadores de América. Llegan como segundos del Brasileirao y finalistas de la Copa de Brasil.

Para este partido, Abel Ferreira recuperaría a Murilo y Joaquín Piqueréz, ambos con problemas musculares sufridos en las últimas semanas. En la práctica que desarrollaron en tierras uruguayas trabajaron a la par de sus compañeros y estarían a disposición para ir desde el arranque.

El Verdao quiere su cuarta Copa Libertadores | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posible alineación de Palmeiras (3-4-3): Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, José Manuel López y Vítor Roque.

Últimas noticias de Estudiantes de La Plata

Eliminados del Clausura y la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata se enfoca al 100% en su gran obsesión: la Copa Libertadores. El Pincha ha sabido ser uno de los primeros campeones argentinos en esta competencia y tiene una grandísima historia vinculada a este trofeo, soñando con levantarlo por quinta vez tras el último éxito en 2009.

La gran duda de Alexander Medina para este choque es el estado físico de Joaquín Correa, que sufrió un desgarro hace poco más de un mes, en la vuelta de semifinales ante Flamengo, y llegaría con lo justo. Además, debe encontrar el reemplazante para el expulsado Baltasar Rodríguez.

El Pincha dio la sorpresa eliminando al Flamengo | Xinhua News Agency/GettyImages

Posible alineación de Estudiantes de La Plata (5-3-2): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

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