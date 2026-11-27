Gabriel Milito ha revolucionado a las Chivas desde su llegada al banquillo. El entrenador argentino ha devuelto al conjunto rojiblanco el protagonismo dentro de la Liga MX. Sin embargo, pese a los excelentes resultados deportivos, la directiva del "Rebaño Sagrado" todavía no le ha presentado una oferta de renovación.

De acuerdo con la información del periodista José María Garrido, la ausncia de negociaciones para extender el contrato del estratega no responde a diferencias entre las partes. Por el contrario, se trata de una postura consensuada entre el cuerpo técnico y la directiva del Guadalajara, que habrían optado por esperar.

Milito está en su tercer torneo al frente de Chivas | Manuel Velasquez/GettyImages

El propio Gabriel tiene la intención de aguardar hasta que concluya la participación de las Chivas en el presente torneo para determinar si merece la pena extender su vínculo contractual. El entrenador argentino preferiría evaluar el balance definitivo de la competencia antes de tomar una decisión sobre su futuro profesional.

Si bien el Guadalajara cerró la fase regular del campeonato como líder de la clasificación general, tanto el cuerpo técnico como la directiva lo tendrían claro: no hay otra cosa que valga que no sea el título de la Liga MX.

Leon v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El rendimiento del "Rebaño Sagrado" bajo las órdenes de Milito ha permitido recuperar la ilusión de una afición que lleva años esperando un campeonato de liga. No obstante, será durante la fase de eliminación directa cuando el proyecto del argentino deba responder a su mayor desafío deportivo hasta el momento.

Cabe destacar que el actual contrato de Gabriel Milito con las Chivas finaliza en junio de 2027, por lo que todavía existe un margen considerable para negociar su continuidad. Sin embargo, por el rendimiento mostrado con el Guadalajara, varios clubes a lo largo del mundo ya tienen la mira puesta en el técnico.

Una vez que termine la participación del Guadalajara en el campeonato, llegaría el momento de evaluar los resultados y definir los siguientes pasos del proyecto deportivo. Por ahora, la prioridad absoluta de Milito y de la gerencia es transformar el éxito de la fase regular en un título.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX