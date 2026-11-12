¿Por qué no juega Kyllian Mbappé en el partido de Francia vs Italia?

Francia afrontará el duelo ante Italia por la UEFA Nations League sin una de sus principales figuras. Kylian Mbappé quedó al margen de la convocatoria para el partido de este jueves en Milán luego de presentar molestias musculares.

La decisión responde a la intención de evitar que un problema muscular de menor consideración termine convirtiéndose en una lesión de mayor gravedad. Aunque el delantero del Real Madrid no presenta un cuadro que genere preocupación inmediata, el seleccionador considera que lo más conveniente es darle descanso y evaluar su evolución durante los próximos días.

La molestia física que dejó a Mbappé fuera del partido

En la conferencia previa al encuentro, Zinedine Zidane fue el encargado de comunicar la situación del capitán francés. Según explicó, Mbappé tiene una molestia en los isquiotibiales, una zona especialmente sensible para los futbolistas que realizan esfuerzos explosivos y constantes cambios de ritmo.

🚨❌ Kylian Mbappé will miss Italy vs France game, decision made. pic.twitter.com/RflyNfOoSN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026

"Es una pequeña molestia, una cosita", explicó el entrenador, quien también dejó en claro que no quiere correr riesgos innecesarios con uno de los jugadores más importantes de su plantel. La intención es que el delantero pueda recuperarse sin inconvenientes y vuelva a estar disponible para el siguiente compromiso internacional.

De esta manera, Francia deberá afrontar un partido exigente sin su principal referencia ofensiva. La ausencia de Mbappé representa un contratiempo para Zidane, aunque el seleccionador cuenta con alternativas para reorganizar el ataque y buscar un resultado positivo ante un rival de jerarquía como Italia.

¿Cuándo podría volver a jugar Mbappé con Francia?

Pese a quedar descartado ante Italia, el panorama no sería demasiado preocupante. Zidane mantiene la expectativa de recuperar al delantero para el próximo compromiso del combinado francés, que será el domingo frente a Turquía.

El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución y analizará cómo responde durante las próximas jornadas antes de tomar una decisión definitiva. La prioridad pasa por conseguir que llegue en buenas condiciones y evitar una recaída que pueda comprometer su participación en los siguientes partidos.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

La preocupación de Mourinho por las lesiones

Para Mbappé, la posibilidad de volver a sumar minutos con Francia también resulta importante después de varias semanas marcadas por las interrupciones físicas. Sin embargo, su nueva molestia vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que José Mourinho ya había manifestado en relación con las fechas FIFA y la acumulación de partidos.

Previo al parón internacional, el entrenador advirtió sobre los riesgos que supone el desgaste físico de los futbolistas y la posibilidad de que regresen a sus clubes con problemas musculares. En ese contexto, el Real Madrid seguirá atento a la evolución de su delantero, consciente de su importancia en los planes deportivos y de la exigencia del calendario que deberá afrontar en las próximas semanas.

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