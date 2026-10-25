¿Por que no juega Thibaut Courtois en El Clásico ante el FC Barcelona?

El Real Madrid afrontará este partido de vital importancia para sus asipiraciones sin uno de sus máximos referentes: Thibaut Courtois, guardameta belga de 34 años, presenta un estado gripal que lo dejó al margen de la convocatoria para la visita al FC Barcelona.

En un comunicado, la Casa Blanca confirmó: "Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn".

Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

En su lugar ingresará, por primera vez en la temporada, el guardameta ucraniano Andriy Lunin. En la campaña pasada, donde tuvo más participación por algunos problemas físicos de Courtois, el nacido en Krasnograd sumó 12 partidos, con 21 goles en contra. La mayoría de ellos fueron por LaLiga 2025/26 entre marzo y mayo.

El Real Madrid está tercero en el campeonato español con 21 puntos, a seis del FC Barcelona que tiene puntaje ideal al cabo de nueve jornadas. Las únicas dos caídas en lo que va del torneo fueron ante el Real Betis y el Atlético de Madrid, ambas fuera de casa.

Lunin, titular en El Clásico | Angel Martinez/GettyImages

Cabe destacar que los números del Madrid contra Hansi Flick no son para nada buenos, con un dominio casi absoluto del alemán desde su llegada al banquillo Blaugrana en 2024. Entre otras caídas, destacan una de Copa del Rey y dos de final de Supercopa de España. Además, en el último Clásico el FC Barcelona levantó el trofeo de LaLiga en su cara tras vencerlo con autoridad.

Para este partido, Courtois no será la única baja: Vinicius Jr. todavía tiene que cumplir varias fechas de suspensión tras el escándalo contra el Villarreal, mientras que Ferland Mendy, Rodrygo y Raúl Asencio están avanzando con sus respectivas recuperaciones de lesiones.