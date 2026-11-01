¿Por qué no juega Vinicius Jr. con el Real Madrid vs Racing de Santander?

El Real Madrid visitará hoy El Sardinero con una baja sensible: Vinicius Jr. todavía está suspendido por su incidente ante el Villarreal y verá el partido desde la grada del estadio cantábrico, con la ilusión de que sus compañeros consigan los tres puntos que le permitirán al Merengue seguir a tres del FC Barcelona y a uno del Atlético de Madrid.

Vinicius ya se perdió los partidos frente al Sevilla y el FC Barcelona, siendo este encuentro el tercero de los cuatro donde tendrá que cumplir su pena. Contra el Valencia en Mestalla será el último partido donde estará de baja por suspensión.

Su regreso por LaLiga se dará recién, si José Mourinho lo requiere, contra el Celta de Vigo luego del parón internacional de noviembre. Durante este tiempo, se espera que sea convocado a la selección de Brasil y sumará minutos por la UEFA Champions League, donde no tiene sanción.

En lo que va de la temporada, Vinicius Jr. lleva jugados once encuentros a las órdenes de The Special One, con un aporte de un gol y una asistencia, ambos por LaLiga. Sin dudas es una campaña mala para él hasta el momento, aunque ha recibido públicamente el apoyo no solo del entrenador sino que de Kylian Mbappé.

¿Por qué suspendieron a Vinicius Jr en LaLiga?

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Fue una jugada polémica y discutible la que catapultó al brasileño fuera de los cuatro partidos siguientes al del Villarreal: corrían 70 minutos en el Bernabéu, el Real Madrid se ponía 2-0 justo gracias a Vinicius y el VAR entró en escena tras haber detectado un tirón de pelo del carioca sobre Nathan Saliba en la gestación de la jugada.

Isidro Díaz de Mera no dudó, tras ver la secuencia en la pantalla, en mostrarle la tarjeta roja. Y ahí fue donde el brasileño hizo reales meritos para la suspensión: un show de ademanes y la búsqueda de increpar al árbitro le representaron una baja de cuatro partidos. Posterior al encuentro, le pidió perdón a sus compañeros y a la afición del Madrid.