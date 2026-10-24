Pronóstico Barcelona vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre por la décima fecha de LaLiga 2026/27 en un Clásico que marcará el regreso de José Mourinho al Camp Nou. El Barça es líder con puntaje perfecto tras golear 5-2 al Betis en Sevilla, aunque llega golpeado por su primera derrota de la temporada ante PSG.

El Real Madrid es tercero con 21 puntos, seis menos que su rival, y llega en su mejor momento de la temporada: encadena cuatro victorias seguidas, incluidas la épica remontada 4-3 en Roma, el 4-1 al Sevilla y el 4-1 al RB Leipzig por la Champions. Viaja a tierras catalanas sin Vinícius Júnior, suspendido, y con la necesidad de reducir la distancia con su rival.

¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid? Estado de forma

Barcelona Real Madrid PSG 4-2 Barcelona 20/10/2026 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/2026 Betis 2-5 Barcelona 17/10/2026 Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/2026 Galatasaray 1-4 Barcelona 13/10/2026 Roma 3-4 Real Madrid 14/10/2026 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/2026 Real Madrid 1-0 Villarreal 10/10/2026 Sevilla 1-3 Barcelona 19/9/2026 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/9/2026

Bajas confirmadas de Barcelona y Real Madrid

Barcelona

Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo, quien sufrió una lesión en el aductor izquierdo tras un choque con Vitinha en París y estará alrededor de un mes fuera de las canchas. Fermín López, su reemplazante en el Parque de los Príncipes, aparece como el candidato para ocupar su lugar.

Tampoco estarán Eric García, con una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que lo marginará entre tres y cuatro semanas, Andreas Christensen y Roony Bardghji. La gran duda es Jules Koundé, quien se perdió el partido ante el PSG por un esguince en el tobillo izquierdo y cuya presencia dependerá de su evolución.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA | FRANCK FIFE/GettyImages

Real Madrid

José Mourinho no podrá contar con Vinícius Júnior. El brasileño cumplirá en el Camp Nou la segunda de las cuatro fechas de suspensión por la roja directa que vio ante el Villarreal. Yan Diomande, autor de goles ante Sevilla y Leipzig, volverá a ocupar su lugar por la izquierda.

Rodrygo, Raúl Asencio y Ferland Mendy siguen lesionados. Éder Militão, en cambio, ya superó sus molestias y estaría disponible.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Barcelona y Real Madrid (últimos 5 partidos)

Barcelona : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Real Madrid: 1

Barcelona 2-0 Real Madrid | LaLiga 25/26, Fecha 35

Barcelona 3-2 Real Madrid | Final Supercopa de España 2026

Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga 25/26, Fecha 10

Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga 24/25, Fecha 35

Barcelona 3-2 Real Madrid (t. s.) | Final Copa del Rey 2025

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | LLUIS GENE/GettyImages

Probabilidades

El análisis ubica al Barcelona como favorito por localía, presente en LaLiga e historial reciente, aunque el gran momento del Real Madrid y la derrota culé en París hacen de este un Clásico más abierto de lo que sugiere la tabla.

Barcelona : le concedo alrededor de un 50% de probabilidades de victoria. Ganó todos sus partidos de liga, marca con una facilidad enorme y se impuso en cuatro de los últimos cinco Clásicos. Además, Lamine Yamal y Raphinha llegan en un altísimo nivel. Sin embargo, la derrota ante el PSG dejó expuestas sus dudas sin pelota y llega con bajas sensibles en defensa y en el mediocampo.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó todos sus partidos de liga, marca con una facilidad enorme y se impuso en cuatro de los últimos cinco Clásicos. Además, Lamine Yamal y Raphinha llegan en un altísimo nivel. Sin embargo, la derrota ante el PSG dejó expuestas sus dudas sin pelota y llega con bajas sensibles en defensa y en el mediocampo. Empate : aparece cerca del 22% . Los Clásicos recientes rara vez terminaron igualados, pero el Real Madrid puede priorizar el orden para no perder terreno, y el desgaste físico de ambos equipos tras la semana de Champions puede bajar el ritmo en el tramo final.

: aparece cerca del . Los Clásicos recientes rara vez terminaron igualados, pero el Real Madrid puede priorizar el orden para no perder terreno, y el desgaste físico de ambos equipos tras la semana de Champions puede bajar el ritmo en el tramo final. Real Madrid: se ubica alrededor del 28%. Llega con cuatro triunfos seguidos, la confianza de la remontada en Roma y un Mbappé en gran forma, con doblete ante el Sevilla y gol ante el Leipzig. Su velocidad al contragolpe puede castigar la defensa adelantada del Barça, como lo hizo el PSG. La ausencia de Vinícius, de todos modos, le resta desequilibrio.



Predicción de la IA para Barcelona vs Real Madrid

Recomendación de Apuesta (IA): el Barcelona es favorito, pero el Real Madrid tiene las herramientas para lastimarlo, y tanto la tendencia reciente de los Clásicos como las debilidades defensivas de ambos equipos apuntan a un partido con goles en los dos arcos.

“Ambos equipos marcan” aparece como la principal alternativa. Cuatro de los últimos cinco Clásicos tuvieron goles de los dos lados, el Barça recibió goles en sus últimos tres partidos (siete en total) y el Madrid no logra mantener el arco en cero desde el 1-0 al Villarreal.

Como segunda opción, “Kylian Mbappé marca en cualquier momento” también tiene argumentos: el francés convirtió en cada uno de sus últimos cuatro partidos y suele aparecer en los Clásicos. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en el presente de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Barça tiene a favor el Camp Nou, donde marcó en sus últimos 35 partidos de liga, y a Lamine Yamal en un altísimo nivel, siendo decisivo con asistencias y goles. El Madrid tiene a su favor la mejor arma posible para un partido así: un Mbappé que disfruta jugando contra el Barça. Se espera un partido de ida y vuelta, con goles en ambas porterías, en el que el local debería imponer su ritmo, pero sin cerrar del todo la puerta a un rival que sabe lastimar al contraataque.

Pronóstico: Barcelona 4-2 Real Madrid