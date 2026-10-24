Pronóstico Barcelona vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre por la décima fecha de LaLiga 2026/27 en un Clásico que marcará el regreso de José Mourinho al Camp Nou. El Barça es líder con puntaje perfecto tras golear 5-2 al Betis en Sevilla, aunque llega golpeado por su primera derrota de la temporada ante PSG.
El Real Madrid es tercero con 21 puntos, seis menos que su rival, y llega en su mejor momento de la temporada: encadena cuatro victorias seguidas, incluidas la épica remontada 4-3 en Roma, el 4-1 al Sevilla y el 4-1 al RB Leipzig por la Champions. Viaja a tierras catalanas sin Vinícius Júnior, suspendido, y con la necesidad de reducir la distancia con su rival.
¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid? Estado de forma
Barcelona
Real Madrid
PSG 4-2 Barcelona 20/10/2026
Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/2026
Betis 2-5 Barcelona 17/10/2026
Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/2026
Galatasaray 1-4 Barcelona 13/10/2026
Roma 3-4 Real Madrid 14/10/2026
Barcelona 3-0 Getafe 10/10/2026
Real Madrid 1-0 Villarreal 10/10/2026
Sevilla 1-3 Barcelona 19/9/2026
Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/9/2026
Bajas confirmadas de Barcelona y Real Madrid
Barcelona
Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo, quien sufrió una lesión en el aductor izquierdo tras un choque con Vitinha en París y estará alrededor de un mes fuera de las canchas. Fermín López, su reemplazante en el Parque de los Príncipes, aparece como el candidato para ocupar su lugar.
Tampoco estarán Eric García, con una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que lo marginará entre tres y cuatro semanas, Andreas Christensen y Roony Bardghji. La gran duda es Jules Koundé, quien se perdió el partido ante el PSG por un esguince en el tobillo izquierdo y cuya presencia dependerá de su evolución.
Real Madrid
José Mourinho no podrá contar con Vinícius Júnior. El brasileño cumplirá en el Camp Nou la segunda de las cuatro fechas de suspensión por la roja directa que vio ante el Villarreal. Yan Diomande, autor de goles ante Sevilla y Leipzig, volverá a ocupar su lugar por la izquierda.
Rodrygo, Raúl Asencio y Ferland Mendy siguen lesionados. Éder Militão, en cambio, ya superó sus molestias y estaría disponible.
Historial de enfrentamientos directos entre Barcelona y Real Madrid (últimos 5 partidos)
- Barcelona: 4
- Empates: 0
- Real Madrid: 1
Barcelona 2-0 Real Madrid | LaLiga 25/26, Fecha 35
Barcelona 3-2 Real Madrid | Final Supercopa de España 2026
Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga 25/26, Fecha 10
Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga 24/25, Fecha 35
Barcelona 3-2 Real Madrid (t. s.) | Final Copa del Rey 2025
Probabilidades
El análisis ubica al Barcelona como favorito por localía, presente en LaLiga e historial reciente, aunque el gran momento del Real Madrid y la derrota culé en París hacen de este un Clásico más abierto de lo que sugiere la tabla.
- Barcelona: le concedo alrededor de un 50% de probabilidades de victoria. Ganó todos sus partidos de liga, marca con una facilidad enorme y se impuso en cuatro de los últimos cinco Clásicos. Además, Lamine Yamal y Raphinha llegan en un altísimo nivel. Sin embargo, la derrota ante el PSG dejó expuestas sus dudas sin pelota y llega con bajas sensibles en defensa y en el mediocampo.
- Empate: aparece cerca del 22%. Los Clásicos recientes rara vez terminaron igualados, pero el Real Madrid puede priorizar el orden para no perder terreno, y el desgaste físico de ambos equipos tras la semana de Champions puede bajar el ritmo en el tramo final.
- Real Madrid: se ubica alrededor del 28%. Llega con cuatro triunfos seguidos, la confianza de la remontada en Roma y un Mbappé en gran forma, con doblete ante el Sevilla y gol ante el Leipzig. Su velocidad al contragolpe puede castigar la defensa adelantada del Barça, como lo hizo el PSG. La ausencia de Vinícius, de todos modos, le resta desequilibrio.
Predicción de la IA para Barcelona vs Real Madrid
Recomendación de Apuesta (IA): el Barcelona es favorito, pero el Real Madrid tiene las herramientas para lastimarlo, y tanto la tendencia reciente de los Clásicos como las debilidades defensivas de ambos equipos apuntan a un partido con goles en los dos arcos.
“Ambos equipos marcan” aparece como la principal alternativa. Cuatro de los últimos cinco Clásicos tuvieron goles de los dos lados, el Barça recibió goles en sus últimos tres partidos (siete en total) y el Madrid no logra mantener el arco en cero desde el 1-0 al Villarreal.
Como segunda opción, “Kylian Mbappé marca en cualquier momento” también tiene argumentos: el francés convirtió en cada uno de sus últimos cuatro partidos y suele aparecer en los Clásicos. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en el presente de ambos equipos.
IA utilizada para los pronósticos: Claude
Pronóstico SI
El Barça tiene a favor el Camp Nou, donde marcó en sus últimos 35 partidos de liga, y a Lamine Yamal en un altísimo nivel, siendo decisivo con asistencias y goles. El Madrid tiene a su favor la mejor arma posible para un partido así: un Mbappé que disfruta jugando contra el Barça. Se espera un partido de ida y vuelta, con goles en ambas porterías, en el que el local debería imponer su ritmo, pero sin cerrar del todo la puerta a un rival que sabe lastimar al contraataque.
Pronóstico: Barcelona 4-2 Real Madrid
Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.