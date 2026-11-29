Pronóstico Cruz Azul vs León: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
El Club de Fútbol Cruz Azul es el anfitrión de Club León en el encuentro de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de haber vapuleado a la Fiera 0-4 en el partido de ida a domicilio.
El enfrentamiento será este domingo 29 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio Banorte.
Por lo tanto, les compartimos los detalles acerca de este compromiso en el cierre de la llave.
¿Cómo llegan Cruz Azul vs León? Estado de forma
Cruz Azul
León
León 0-4 Cruz Azul
León 0-4 Cruz Azul
Chivas 1-0 Cruz Azul
Santos 1-2 León
Tigres 2-3 Cruz Azul
León 1-1 Chivas
Cruz Azul 2-1 León
Cruz Azul 2-1 León
Querétaro 1-3 Cruz Azul
León 1-1 Toluca
Goles esperados
Cruz Azul (1.35 xG): aunque tiene la eliminatoria prácticamente resuelta, puede encontrar espacios para atacar si León adelanta sus líneas. Paradela, Palavecino y Gabriel Fernández pueden aprovechar esas transiciones.
León (1.15 xG): necesita atacar desde el comienzo y asumir riesgos. Cambindo, Ismael Díaz y Jordi Cortizo pueden generar ocasiones, pero la presión por remontar también puede provocar errores.
Total: 2.50
Bajas confirmadas de Cruz Azul y León
Cruz Azul
Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.
Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.
León
El defensor central Valentín Gauthier está lesionado del tobillo (edema óseo por el que fue intervenido quirúrgicamente) y el mediocampista Luis Valadez tiene lesión en el pie.
Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y León (últimos cinco enfrentamientos)
- León: 2
- Empates: 0
- Cruz Azul: 3
León 0-4 Cruz Azul | 26/11/26 · Liga MX
León 2-1 Cruz Azul | 10/1/26 · Liga MX
Cruz Azul 4-1 León | 26/7/25 · Liga MX
Cruz Azul 1-2 León | 20/6/25 · Amistosos
Cruz Azul 2-1 León | 11/5/25 · Liga MX
- Último antecedente: León 0-4 Cruz Azul | 26/11/26 · Liga MX
Probabilidades
Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.
Cruz Azul 41%. Después de lo sucedido en el juego de ida, no hay mucho para hacer, tendrán que jugar con inteligencia y sin confiarce de más para evitar que el trámite se les vaya de las manos.
Empate 27%. Ya sin mucho por jugarse el empate es posible si ambos no se esfuerzan por un marcador global con amplia ventaja para la Máquina de cuatro goles.
León 32%. Por un tema de orgullo, la Fiera puede salir a ganar el encuentro aunque no le alcance para meterse a la siguiente ronda.
Predicción de la IA para el Cruz Azul vs León
Recomendación de Apuesta (IA): la AI espera un partido en el que León salga a buscar goles desde el inicio, pero deje espacios que Cruz Azul pueda aprovechar al contragolpe. Cruz Azul 1-1 León.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
El conjunto celeste hizo pedazos al cuadro esmeralda en el juego de ida al golearlos 0-4 con lo que prácticamente tiene el boleto a semifinales a menos que pase algo espectacular en la capital.
El partido podría ser un mero trámite para los de Joel Huiqui y podría ganar sin muchos inconvenientes y sin mucha presión.
Cruz Azul 2-0 León
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.