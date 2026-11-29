El Club de Fútbol Cruz Azul es el anfitrión de Club León en el encuentro de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de haber vapuleado a la Fiera 0-4 en el partido de ida a domicilio.

El enfrentamiento será este domingo 29 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio Banorte.

Por lo tanto, les compartimos los detalles acerca de este compromiso en el cierre de la llave.

¿Cómo llegan Cruz Azul vs León? Estado de forma

Cruz Azul León León 0-4 Cruz Azul León 0-4 Cruz Azul Chivas 1-0 Cruz Azul Santos 1-2 León Tigres 2-3 Cruz Azul León 1-1 Chivas Cruz Azul 2-1 León Cruz Azul 2-1 León Querétaro 1-3 Cruz Azul León 1-1 Toluca

Goles esperados

Cruz Azul (1.35 xG): aunque tiene la eliminatoria prácticamente resuelta, puede encontrar espacios para atacar si León adelanta sus líneas. Paradela, Palavecino y Gabriel Fernández pueden aprovechar esas transiciones.

León (1.15 xG): necesita atacar desde el comienzo y asumir riesgos. Cambindo, Ismael Díaz y Jordi Cortizo pueden generar ocasiones, pero la presión por remontar también puede provocar errores.

Total: 2.50

Bajas confirmadas de Cruz Azul y León

Cruz Azul

Amaury Morales volverá hasta el próximo año | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.

Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.

León

Valentín Gauthier sigue fuera de circulación | Azael Rodriguez/GettyImages

El defensor central Valentín Gauthier está lesionado del tobillo (edema óseo por el que fue intervenido quirúrgicamente) y el mediocampista Luis Valadez tiene lesión en el pie.

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y León (últimos cinco enfrentamientos)

León: 2

Empates: 0

Cruz Azul: 3

León 0-4 Cruz Azul | 26/11/26 · Liga MX

León 2-1 Cruz Azul | 10/1/26 · Liga MX

Cruz Azul 4-1 León | 26/7/25 · Liga MX

Cruz Azul 1-2 León | 20/6/25 · Amistosos

Cruz Azul 2-1 León | 11/5/25 · Liga MX

Último antecedente: León 0-4 Cruz Azul | 26/11/26 · Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Cruz Azul 41%. Después de lo sucedido en el juego de ida, no hay mucho para hacer, tendrán que jugar con inteligencia y sin confiarce de más para evitar que el trámite se les vaya de las manos.

Empate 27%. Ya sin mucho por jugarse el empate es posible si ambos no se esfuerzan por un marcador global con amplia ventaja para la Máquina de cuatro goles.

León 32%. Por un tema de orgullo, la Fiera puede salir a ganar el encuentro aunque no le alcance para meterse a la siguiente ronda.

Predicción de la IA para el Cruz Azul vs León

Recomendación de Apuesta (IA): la AI espera un partido en el que León salga a buscar goles desde el inicio, pero deje espacios que Cruz Azul pueda aprovechar al contragolpe. Cruz Azul 1-1 León.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto celeste hizo pedazos al cuadro esmeralda en el juego de ida al golearlos 0-4 con lo que prácticamente tiene el boleto a semifinales a menos que pase algo espectacular en la capital.

El partido podría ser un mero trámite para los de Joel Huiqui y podría ganar sin muchos inconvenientes y sin mucha presión.

Cruz Azul 2-0 León