El Real Madrid y el PSV se miden este martes 24 de noviembre en el Santiago Bernabéu por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League 2026/27. El Merengue es uno de los dos equipos que ganaron sus cuatro partidos en el torneo y con una victoria quedaría a un paso de los octavos de final. Llega con una racha de nueve victorias consecutivas en todas las competiciones, la última un 2-1 al Celta en el Bernabéu.

El PSV de Peter Bosz, por su parte, atraviesa una realidad muy distinta en Europa. Apenas ganó uno de sus cuatro partidos y viene de perder 1-2 ante Brujas como local. En la Eredivisie es el tricampeón vigente y marcha primero por delante de Ajax y Feyenoord.

¿Cómo llegan Real Madrid y PSV? Estado de forma

Real Madrid PSV Real Madrid 2-1 Celta de Vigo 21/11/2026 NEC 1-4 PSV 21/11/26 Valencia 0-3 Real Madrid 7/11/2026 Cambuur 2-5 PSV 08/11/26 AEK 2-3 Real Madrid 4/11/2026 PSV 1-2 Brujas 04/11/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 1/11/2026 PSV 7-0 Willem II 31/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/2026 PSV 1-1 Feyenoord 25/10/26

Bajas confirmadas de Real Madrid y PSV

Real Madrid

José Mourinho sigue sin poder contar con Raúl Asencio, quien se recupera de una fractura por estrés en la tibia, ni con Rodrygo, en plena rehabilitación de su rotura de ligamento cruzado. Ferland Mendy avanza en su recuperación, pero tampoco estará disponible porque no fue incluido en la lista de la fase liga de la Champions.

Rodrygo Goes | Helios de la Rubia/GettyImages

PSV

Peter Bosz no podrá contar con Alassane Pléa ni con Adamo Nagalo y Sami Ouaissa, ambos lesionados. Jerdy Schouten, uno de los pilares del mediocampo, es duda por problemas físicos.

Alassane Plea | Dijks Media/MB Media/GettyImages

Sven Mijnans, con nueve goles en 16 partidos de la temporada, será la principal amenaza ofensiva, con Guus Til como referencia en ataque e Ivan Perišić y Ruben van Bommel por las bandas.

Historial de enfrentamientos directos entre Real Madrid y PSV (últimos 5 partidos)

Real Madrid : 1

: 1 Empates : 3

: 3 PSV: 1

Real Madrid 2-1 PSV (t. s.) | Copa de Europa 1988/89, cuartos de final (vuelta)

PSV 1-1 Real Madrid | Copa de Europa 1988/89, cuartos de final (ida)

PSV 0-0 Real Madrid | Copa de Europa 1987/88, semifinal (vuelta)

Real Madrid 1-1 PSV | Copa de Europa 1987/88, semifinal (ida)

PSV 2-0 Real Madrid | Copa UEFA 1971/72, segunda ronda (vuelta)

Real Madrid v PSV - Railways Cup | Angel Martinez/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Real Madrid como amplio favorito por presente, jerarquía y localía, frente a un PSV que muestra fragilidad defensiva en Europa pese a su poder ofensivo.

Real Madrid : le concedo alrededor de un 76% de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos nueve partidos, tiene puntaje perfecto en la Champions y cuenta con un ataque de lujo con Mbappé, Vinícius, Bellingham y Güler. Además, el PSV nunca le ganó en el Bernabéu: en cuatro visitas sumó un empate y tres derrotas.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos nueve partidos, tiene puntaje perfecto en la Champions y cuenta con un ataque de lujo con Mbappé, Vinícius, Bellingham y Güler. Además, el PSV nunca le ganó en el Bernabéu: en cuatro visitas sumó un empate y tres derrotas. Empate : aparece cerca del 14% . El PSV tiene la calidad suficiente para competir y generar ocasiones, como lo demostró ante el Brugge, pero el Madrid rara vez deja puntos en casa en esta temporada.

: aparece cerca del . El PSV tiene la calidad suficiente para competir y generar ocasiones, como lo demostró ante el Brugge, pero el Madrid rara vez deja puntos en casa en esta temporada. PSV: se ubica alrededor del 10%. Su ataque es uno de los más productivos de Europa en sus competiciones domésticas y marcó en nueve de sus últimos diez partidos. Sin embargo, su desorganización defensiva, que su propio entrenador reconoció tras la derrota ante el Brugge, puede ser letal ante un rival tan contundente.

Predicción de la IA para Real Madrid vs PSV

Recomendación de Apuesta (IA): el Real Madrid es amplio favorito, pero su victoria paga muy poco. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado que refleje la diferencia de nivel entre ambos equipos.

El "Hándicap -1.5 Real Madrid" (ganar por dos o más goles) aparece como la principal alternativa. El Madrid ganó por dos o más goles cinco de sus últimos nueve partidos, y el PSV recibió goles en sus dos últimos partidos de Champions con una defensa que concede muchos espacios.

Como segunda opción, "Ambos equipos marcan" también tiene argumentos: el PSV convirtió en nueve de sus últimos diez partidos oficiales, y el Madrid recibió goles en cinco de sus últimos siete encuentros, incluido el 2-1 ante el Celta. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en la diferencia de nivel entre ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El PSV es un equipo ofensivo, que presiona alto y llega con mucha gente al área, como lo demuestran sus goleadas en la liga. Pero esa propuesta deja espacios atrás, y en Europa ya sufrió ante rivales de menor jerarquía que el Madrid. El Merengue, aun cuando no juega bien, siempre encuentra la forma de ganar. Con Mbappé, Bellingham y Vinícius tiene argumentos de sobra para castigar cualquier error.

Todo indica que el Madrid sumará su quinto triunfo en la competición.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 PSV

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