Pronóstico Real Madrid vs Sevilla: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Santiago Bernabéu por la novena fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de José Mourinho llega con el envión anímico de la remontada del miércoles en el Estadio Olímpico y necesita sumar de a tres para no alejarse del Barcelona antes del Clásico del próximo fin de semana. Los blancos son cuartos con 18 puntos.

El Sevilla de Luis García Plaza vive un arranque mucho más sólido que el de la temporada pasada: es quinto con 14 puntos y sigue invicto fuera de casa, aunque el lunes dejó escapar un triunfo en el último minuto ante el Levante. Llega a Madrid con varias bajas en ataque, entre ellas la de Isaac Romero, expulsado en aquel empate 3-3.

¿Cómo llegan Real Madrid y Sevilla? Estado de forma

Real Madrid Sevilla Roma 3-4 Real Madrid 14/10/26 Levante 3-3 Sevilla 12/10/26 Real Madrid 1-0 Villarreal 10/10/26 Sevilla 1-3 Barcelona 19/09/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26 Deportivo 0-1 Sevilla 16/09/26 Elche 2-3 Real Madrid 15/09/26 Sevilla 1-0 Valencia 11/09/26 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/09/26 Espanyol 1-1 Sevilla 06/09/26

Bajas confirmadas de Real Madrid y Sevilla

Real Madrid

José Mourinho no podrá contar con Vinícius Júnior, sancionado con cuatro partidos tras la roja directa que vio ante el Villarreal por tirarle del pelo a Nathan Saliba. Yan Diomande, autor del gol del triunfo en ese partido, aparece como su reemplazante natural por la izquierda.

Rodrygo y Raúl Asencio siguen lesionados, mientras que Éder Militão y Ferland Mendy continúan en duda tras sus problemas físicos. Dean Huijsen apunta a regresar al once inicial.

Real Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Sevilla

Luis García Plaza tendrá varias ausencias importantes. Isaac Romero es baja por sanción tras ser expulsado por doble amarilla en el descuento ante el Levante, minutos después de haber marcado el gol que ponía al Sevilla 3-2 arriba.

A él se suman Jon Guridi, con una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo, Marcão y Miguel Sierra, máximo goleador del equipo en LaLiga. Félix Correia, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo, también arrastra molestias y es duda.

Levante UD v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Real Madrid y Sevilla (últimos 5 partidos)

Real Madrid : 5

: 5 Empates : 0

: 0 Sevilla: 0

Sevilla 0-1 Real Madrid | LaLiga 25/26, Fecha 37

Real Madrid 2-0 Sevilla | LaLiga 25/26, Fecha 17

Sevilla 0-2 Real Madrid | LaLiga 24/25, Fecha 37

Real Madrid 4-2 Sevilla | LaLiga 24/25, Fecha 18

Real Madrid 1-0 Sevilla | LaLiga 23/24, Fecha 26

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Probabilidades

El análisis ubica al Real Madrid como claro favorito por localía, jerarquía e historial reciente, aunque la ausencia de Vinícius y el buen momento del Sevilla como visitante le agregan una cuota de incertidumbre.

Real Madrid : le concedo alrededor de un 62% de probabilidades de victoria. Ganó los últimos cinco enfrentamientos ante el Sevilla, juega en el Bernabéu y llega con la moral alta tras la remontada en Roma. Mbappé, goleador en el Olímpico, sigue siendo su principal arma, y Arda Güler y Endrick demostraron que pueden cambiar partidos desde el banco.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó los últimos cinco enfrentamientos ante el Sevilla, juega en el Bernabéu y llega con la moral alta tras la remontada en Roma. Mbappé, goleador en el Olímpico, sigue siendo su principal arma, y Arda Güler y Endrick demostraron que pueden cambiar partidos desde el banco. Empate : aparece cerca del 21% . El Sevilla es un equipo ordenado y competitivo fuera de casa, y el desgaste físico y emocional del miércoles puede pasarle factura al Madrid, que además piensa en el Clásico.

: aparece cerca del . El Sevilla es un equipo ordenado y competitivo fuera de casa, y el desgaste físico y emocional del miércoles puede pasarle factura al Madrid, que además piensa en el Clásico. Sevilla: se ubica alrededor del 17%. Ganó dos y empató dos de sus cuatro partidos como visitante y marcó en todos ellos. Sin embargo, las bajas de Isaac Romero y Miguel Sierra le restan mucho poder de gol.

Predicción de la IA para Real Madrid vs Sevilla

Recomendación de Apuesta (IA): el Real Madrid es favorito, pero su fragilidad defensiva y la capacidad del Sevilla para marcar fuera de casa invitan a buscar un mercado vinculado a los goles en ambos arcos.

“Ambos equipos marcan” aparece como la principal alternativa. El Madrid recibió goles en cuatro de sus últimos cinco partidos, incluidos tres en Roma, y el Sevilla convirtió en cada uno de sus cuatro partidos como visitante en LaLiga.

Como segunda opción, el “Más de 2.5 goles” también tiene argumentos: los últimos tres partidos del Madrid tuvieron al menos tres goles salvo el 1-0 al Villarreal, y el Sevilla viene de un 3-3. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

Sin Vinícius, el Real Madrid apostará por Mbappé como referencia y por la creatividad de Arda Güler y Jude Bellingham para romper el bloque sevillista. La visita, que llega con bajas en el ataque, buscará cerrarse y lastimar de contra con la velocidad de Félix Correia y la presencia de Robbie Ure.

El historial reciente favorece al local: el Madrid ganó los últimos cinco partidos entre ambos. Aun con el desgaste de la Champions, la jerarquía del plantel blanco debería alcanzar para sumar de a tres.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Sevilla