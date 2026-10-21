¿Puede jugar Vinícius Jr. el partido del Real Madrid vs Leipzig por la UEFA Champions League?

Vinícius Jr. tendrá una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de su temporada: el brasileño será titular este miércoles frente al RB Leipzig, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, después de que José Mourinho confirmara su presencia en el once inicial del Real Madrid.

El extremo llega a esta cita con la necesidad de recuperar protagonismo. Su rendimiento reciente, la expulsión sufrida ante el Villarreal en LaLiga y la aparición de nuevos competidores en su posición aumentaron las dudas sobre su lugar en el equipo. En ese contexto, el duelo en el Bernabéu aparece como una oportunidad para responder con fútbol.

🚨🗣️ Mourinho: “Diomande tomorrow? I won’t tell you.



Vinicius will start on the left wing tomorrow.” pic.twitter.com/1rYWIE7blC — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 20, 2026

La Champions, su principal vía para sumar minutos

La sanción de cuatro partidos que recibió condiciona los próximos compromisos de Vinícius en el campeonato español. El brasileño ya cumplió el primero frente al Sevilla, pero todavía deberá completar el castigo, que lo mantendrá fuera de varios encuentros domésticos.

Por ese motivo, la competencia europea adquiere una importancia especial para el delantero; después del partido ante el Leipzig, el calendario contempla una pausa en su actividad hasta la visita al AEK de Atenas, prevista para el 4 de noviembre.

Mourinho no garantiza puestos por jerarquía

La situación del brasileño también está relacionada con la competencia interna. En Roma, Vinícius tuvo una actuación discreta y cometió errores en acciones importantes, incluido un pase que facilitó el contragolpe del segundo gol rival.

Mientras tanto, otros futbolistas comenzaron a ganar terreno: Diomande destacó en la segunda parte ante el conjunto romano, marcó un gol y repartió una asistencia frente al Sevilla, además de anotar contra el Villarreal.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

José Mourinho, además, dejó clara su postura sobre la jerarquía dentro del vestuario. "Intocable es el escudo. No me gusta este concepto de jugador intocable", afirmó al ser consultado sobre el tema. El portugués sostuvo que la continuidad debe depender del rendimiento y no del nombre, la trayectoria o el precio de un futbolista.

Una oportunidad para cambiar el escenario

Ante el Leipzig, Vinícius tendrá la posibilidad de demostrar que sigue siendo una pieza determinante para el Real Madrid. Su capacidad para desequilibrar por la izquierda puede resultar decisiva, pero también necesitará mayor precisión en los metros finales y regularidad durante el partido.

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