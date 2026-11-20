¿Qué pasa con la renovación de contrato de Gabriel Fernández?
El futuro de Gabriel Fernández dentro de Cruz Azul continúa sin resolverse. Aunque existe interés por mantener la relación contractual, ambas partes todavía no consiguen alcanzar un acuerdo definitivo para extender su vínculo. Las conversaciones se han desarrollado durante las últimas semanas, pero las diferencias de momento no se han resuelto.
La situación comienza a generar ruido debido a que el contrato del delantero uruguayo termina en diciembre de este año. Con el vencimiento cada vez más cercano, la directiva celeste necesita encontrar una solución para evitar que el futbolista quede en libertad y pueda negociar su incorporación a otro equipo.
De acuerdo con la información disponible, los contactos entre el entorno del jugador y los representantes de Cruz Azul han sido constantes. Sin embargo, las conversaciones no han conseguido avanzar hasta el punto de formalizar una renovación.
El principal obstáculo no estaría relacionado con cuestiones económicas, sino con la duración del nuevo compromiso. Gabriel Fernández pretende asegurar su continuidad en La Noria mediante un contrato de dos temporadas, acompañado de una tercera opcional que dependería de su rendimiento deportivo.
Por su parte, Cruz Azul mantiene una postura considerablemente más conservadora. La institución solamente estaría dispuesta a ofrecer una temporada adicional, sin comprometerse inicialmente con un vínculo de mayor duración. Esta diferencia representa actualmente el principal punto de conflicto.
La postura celeste también refleja la necesidad de administrar cuidadosamente sus compromisos deportivos y contractuales. Una extensión por solamente doce meses permitiría evaluar nuevamente el rendimiento del delantero, quien en más de una ocasión, no ha estado a la altura de lo que se invirtió en él.
Por ahora, el escenario permanece abierto y todavía existe margen para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Sin embargo, mientras Cruz Azul no modifique su propuesta o Gabriel Fernández flexibilice sus exigencias, el acurdo seguirá detenido.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.