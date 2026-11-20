El futuro de Gabriel Fernández dentro de Cruz Azul continúa sin resolverse. Aunque existe interés por mantener la relación contractual, ambas partes todavía no consiguen alcanzar un acuerdo definitivo para extender su vínculo. Las conversaciones se han desarrollado durante las últimas semanas, pero las diferencias de momento no se han resuelto.

La situación comienza a generar ruido debido a que el contrato del delantero uruguayo termina en diciembre de este año. Con el vencimiento cada vez más cercano, la directiva celeste necesita encontrar una solución para evitar que el futbolista quede en libertad y pueda negociar su incorporación a otro equipo.

¿Qué pasa con la renovación del 'Toro' Fernández en Cruz Azul?https://t.co/osN56nrcEn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 20, 2026

De acuerdo con la información disponible, los contactos entre el entorno del jugador y los representantes de Cruz Azul han sido constantes. Sin embargo, las conversaciones no han conseguido avanzar hasta el punto de formalizar una renovación.

El principal obstáculo no estaría relacionado con cuestiones económicas, sino con la duración del nuevo compromiso. Gabriel Fernández pretende asegurar su continuidad en La Noria mediante un contrato de dos temporadas, acompañado de una tercera opcional que dependería de su rendimiento deportivo.

Pachuca v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Por su parte, Cruz Azul mantiene una postura considerablemente más conservadora. La institución solamente estaría dispuesta a ofrecer una temporada adicional, sin comprometerse inicialmente con un vínculo de mayor duración. Esta diferencia representa actualmente el principal punto de conflicto.

La postura celeste también refleja la necesidad de administrar cuidadosamente sus compromisos deportivos y contractuales. Una extensión por solamente doce meses permitiría evaluar nuevamente el rendimiento del delantero, quien en más de una ocasión, no ha estado a la altura de lo que se invirtió en él.

Por ahora, el escenario permanece abierto y todavía existe margen para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Sin embargo, mientras Cruz Azul no modifique su propuesta o Gabriel Fernández flexibilice sus exigencias, el acurdo seguirá detenido.