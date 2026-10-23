¿Quiénes son los padres de Lamine Yamal y cómo influyen en su carrera?

A sus 19 años, Lamine Yamal ya ocupa un lugar entre las grandes figuras del fútbol mundial. Su irrupción en el FC Barcelona, su consagración con la selección española en el Mundial 2026 y su presencia entre los candidatos al Balón de Oro a corta edad aceleraron una carrera que parece no tener techo.

Hijo de Mounir Nasraoui, nacido en Marruecos, y Sheila Ebana, oriunda de Guinea Ecuatorial, el extremo azulgrana creció en Cataluña en un entorno marcado por la diversidad cultural y una separación familiar que se produjo cuando tenía apenas tres años.

Su infancia en Mataró y el vínculo con sus raíces forman parte de una trayectoria que comenzó mucho antes de su irrupción en el fútbol profesional y que ayuda a comprender la identidad del delantero.

10 - Lamine Yamal 🇪🇸 suma 10 goles y 10 asistencias en todas las competiciones esta temporada.



Se ha convertido en el primer jugador de las cinco grandes ligas de Europa que alcanza la doble cifra en ambos registros en la presente temporada.



Despliegue. pic.twitter.com/P3ZsTvM3rO — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2026

Mounir Nasraoui, el padre que ganó protagonismo junto a su hijo

Mounir nació en Larache, Marruecos, y trabajó como pintor de edificios en España. Su historia familiar está atravesada por la inmigración y el esfuerzo por construir una vida lejos de su país de origen; su madre, Fátima, llegó a Cataluña desde el país africano y trabajó durante años para sacar adelante a sus hijos.

Aunque Nasraoui se separó de su expareja cuando Lamine tenía apenas tres años, mantuvo el vínculo con su hijo y, con el paso del tiempo, se convirtió en una presencia habitual en su vida pública. Con el crecimiento deportivo del jugador, su exposición pública también aumentó.

De hecho, sus apariciones estuvieron marcadas por declaraciones polémicas, como sus cuestionamientos a la votación del Balón de Oro de 2025, en la que su el delantero terminó segundo detrás de Ousmane Dembélé.

Su actividad en redes sociales y sus opiniones sobre distintos temas lo mantienen bajo la mirada pública, incluso cuando el protagonismo deportivo recae en su hijo.

Sheila Ebana, el apoyo durante sus primeros años

Sheila Ebana nació en Bata, Guinea Ecuatorial, y emigró a España durante su adolescencia. Trabajó en el sector de la hostelería y tuvo a Lamine a los 20 años, fruto de su relación con Nasraoui.

Tras la ruptura de la pareja, Sheila se trasladó con su hijo a Granollers, donde continuó acompañando su crianza en una etapa en la que todavía estaba lejos de imaginarse el impacto que tendría en el fútbol mundial.

Uno de sus aportes más importantes se produjo cuando lo inscribió en el CF La Torreta, el club en el que Lamine comenzó a desarrollar sus condiciones antes de incorporarse a las categorías inferiores del Barcelona. Aquel paso fue decisivo para una carrera que avanzó a una velocidad extraordinaria y que lo llevó a debutar con el primer equipo azulgrana cuando todavía era menor de edad.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

El propio Yamal habló con cariño de su madre y de los esfuerzos que hizo durante su infancia. En distintas entrevistas recordó las dificultades económicas que atravesó su familia, destacó el lugar que ella ocupa en su vida y como encontró en el fútbol una oportunidad para cambiar su futuro.

La historia de Yamal no se explica únicamente por su talento ni por la velocidad con la que alcanzó la élite; también está construida a partir de su entorno familiar. Hoy, mientras persigue nuevos títulos, el delantero mantiene una conexión con sus orígenes que ayuda a entender al futbolista más allá de lo que sucede dentro del campo de juego.

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