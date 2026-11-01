Raphinha iguala el récord goleador de Leo Messi

Si bien otras figuras como Rodri y Lamine Yamal se llevan todos los flashes, la temporada de Raphinha con el FC Barcelona hasta el momento marcha genial: lleva 15 goles en 11 partidos de LaLiga, siendo fundamental para el equipo puntero.

Los catalanes buscan el tricampeonato liguero y quieren que la caída en El Clásico sea solo un tropezón en su camino a conseguir la gloria. Para lograr ese tan ansiado título, y para seguir compitiendo en la UEFA Champions League, los de Hansi Flick saben que la cuota goleadora está bien cubierta por el internacional brasileño.

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Ahora, tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el ex Leeds tuvo que tomar la posición de centrodelantero, algo que está pudiendo hacer a la perfección. Lógicamente, cuando jugaba por la banda, tenía menos cercanía con el gol que ahora.

Sus 15 goles en 11 partidos equivalen al arranque de la campaña récord de Leo Messi en la 2012/13, donde terminó ganando el Balón de Oro. Además, en 2012 rompió el récord de goles en un año calendario con 91, superando por seis goles a Gerd Müller, anterior poseedor de la marca.

Con la camiseta del FC Barcelona, en ese entonces, la Pulga metió 79 goles en 60 partidos: 59 por LaLiga, 13 en la UEFA Champions League, 5 en la Copa del Rey y dos en la Supercopa de España. Además, con la selección argentina sumó 12 goles en 9 partidos entre eliminatorias rumbo a Brasil 2014 y encuentros amistosos.

Todo lo que se pueda asemejar a un rendimiento de Messi será bienvenido para un Barcelona que sueña con mejorar la cosecha del año pasado, donde lograron levantar el trofeo de LaLiga y la Supercopa de España. La UEFA Champions League es la gran deuda pendiente en los últimos años, con buenas apariciones en instancias definitorias del torneo.