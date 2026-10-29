¿Regresará Willer Ditta a la actividad este fin de semana con Cruz Azul?
Cruz Azul comienza a recibir noticias positivas respecto a la recuperación de Willer Ditta. El defensor ha mostrado avances clave durante los últimos días y ya trabaja nuevamente con el plantel. Sin embargo, su regreso a la actividad oficial todavía tendrá que esprar, debido a las precauciones del cuerpo médico.
El futbolista sufrió una lesión que le provocó una inflamación considerable y obligó a interrumpir su participación con el equipo. Aunque inicialmente existía preocupación por las molestias físicas, su evolución ha sido favorable. Actualmente, Ditta puede realizar ejercicios de trote sin experimentar dolor, una señal positiva.
Más allá de estos avances, el colombiano todavía no trabaja al mismo ritmo que sus compañeros. Su reincorporación se desarrolla de manera progresiva, con ejercicios controlados y seguimiento constante de los especialistas. La intención es recuperar completamente sus condiciones físicas antes de permitirle tener minutos dentro de la cancha.
Por esta razón, Cruz Azul ha decidido no contemplar su participación para el compromiso de este domingo frente a León. Aunque el defensor presenta una mejoría evidente, el cuerpo técnico considera innecesario asumir riesgos que pueden llevar a una recaída que prolongue su ausencia del once estelar.
La posibilidad más concreta apunta hacia la jornada 16, cuando los celestes visten a Tigres. Ese compromiso aparece como una fecha tentativa para su regreso, siempre que mantenga una evolución favorable durante los próximos entrenamientos y consiga completar las sesiones de trabajo sin molestias físicas adicionales.
La recuperación de Ditta representa una noticia importante para Cruz Azul. Si bien el torneo del colombiano no ha sido el mejor, está claro que es un jugador sin reemplazo dentro de La Noria, por lo que su vuelta a la actividad sería motivo de celebración celeste.
De momento, la prioridad absoluta será garantizar que el defensor regrese en condiciones óptimas. Cruz Azul no pretende acelerar los tiempos establecidos por los especialistas, incluso cuando su reincorporación parece cercana. Todo indica que Ditta se perderá el encuentro contra León, pero podría estar disponible frente a Tigres.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.