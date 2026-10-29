¿Regresará Willer Ditta a la actividad este fin de semana con Cruz Azul?

Cruz Azul comienza a recibir noticias positivas respecto a la recuperación de Willer Ditta. El defensor ha mostrado avances clave durante los últimos días y ya trabaja nuevamente con el plantel. Sin embargo, su regreso a la actividad oficial todavía tendrá que esprar, debido a las precauciones del cuerpo médico.

El futbolista sufrió una lesión que le provocó una inflamación considerable y obligó a interrumpir su participación con el equipo. Aunque inicialmente existía preocupación por las molestias físicas, su evolución ha sido favorable. Actualmente, Ditta puede realizar ejercicios de trote sin experimentar dolor, una señal positiva.

WILLER DITTA:



La semana pasada reportamos la lesión que le causó mucha inflamación.



Hoy la buena noticia es que Ditta ya esta trotando y no siente más dolor.



No quieren arriesgar una recaída, pero el colombiano está cerca de volver. pic.twitter.com/EYjTPYidDV — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) October 29, 2026

Más allá de estos avances, el colombiano todavía no trabaja al mismo ritmo que sus compañeros. Su reincorporación se desarrolla de manera progresiva, con ejercicios controlados y seguimiento constante de los especialistas. La intención es recuperar completamente sus condiciones físicas antes de permitirle tener minutos dentro de la cancha.

Por esta razón, Cruz Azul ha decidido no contemplar su participación para el compromiso de este domingo frente a León. Aunque el defensor presenta una mejoría evidente, el cuerpo técnico considera innecesario asumir riesgos que pueden llevar a una recaída que prolongue su ausencia del once estelar.

Pumas Vs Cruz Azul - Liga BBVA MX Apertura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

La posibilidad más concreta apunta hacia la jornada 16, cuando los celestes visten a Tigres. Ese compromiso aparece como una fecha tentativa para su regreso, siempre que mantenga una evolución favorable durante los próximos entrenamientos y consiga completar las sesiones de trabajo sin molestias físicas adicionales.

La recuperación de Ditta representa una noticia importante para Cruz Azul. Si bien el torneo del colombiano no ha sido el mejor, está claro que es un jugador sin reemplazo dentro de La Noria, por lo que su vuelta a la actividad sería motivo de celebración celeste.

De momento, la prioridad absoluta será garantizar que el defensor regrese en condiciones óptimas. Cruz Azul no pretende acelerar los tiempos establecidos por los especialistas, incluso cuando su reincorporación parece cercana. Todo indica que Ditta se perderá el encuentro contra León, pero podría estar disponible frente a Tigres.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27