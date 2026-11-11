Tchouaméni abandona la concentración de Francia y preocupa al Real Madrid

El Real Madrid recibió una noticia inesperada durante el parón internacional. Aurélien Tchouaméni debió abandonar la concentración de la selección de Francia por unas molestias en el aductor derecho que le impidieron completar el entrenamiento del martes en Clairefontaine.

Tras evaluar su estado físico y mantener contacto con los servicios médicos del conjunto merengue, la Federación Francesa de Fútbol confirmó que, de común acuerdo con el jugador, fue desafectado de la convocatoria para regresar a España y someterse a estudios en Valdebebas.

Una zona que vuelve a generar preocupación

Aunque todavía no se conoce el alcance de la lesión, la localización de las molestias representa un motivo adicional de inquietud. Tchouaméni ya había tenido problemas en esa misma zona durante el pasado Mundial, por lo que en Madrid estarán especialmente atentos a los resultados de los estudios médicos.

Aurélien Tchouameni souffre de l’adducteur droit.



Après avoir échangé avec les médecins du Real Madrid, le staff médical des Bleus, en accord avec le joueur, a décidé de le remettre à disposition de son club.



Il ne sera pas remplacé. pic.twitter.com/K8QUlDrp9Q — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 10, 2026

El francés se someterá a nuevas pruebas para determinar si se trata de una molestia pasajera o de un problema muscular que pueda marginarlos de la actividad deportiva.

Aún así, no es la primera vez durante la presente temporada que el mediocampista atraviesa dificultades físicas. De hecho, ya se había perdido la anterior ventana internacional mientras terminaba de recuperarse de una lesión muscular que condicionó su participación durante el comienzo del curso.

La baja también representa un problema para Francia, que no podrá contar con uno de sus habituales titulares en los compromisos previstos frente a Italia y Turquía por la UEFA Nations League.

Mourinho ya había advertido sobre el desgaste físico

La situación de Tchouaméni también vuelve a poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones de José Mourinho. El entrenador portugués había expresado su inquietud por el estado físico de sus futbolistas antes del comienzo de la fecha FIFA, especialmente después de una exigente seguidilla de partidos.

El Real Madrid llegó a la pausa con ocho victorias consecutivas, una racha que consolidó el buen momento deportivo del equipo, pero que también incrementó la carga de minutos de varios integrantes del plantel. Para el técnico, el descanso y la recuperación eran fundamentales antes de afrontar el siguiente tramo de la temporada.

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

"Me preocupa el parón de selecciones porque, si ellos ahora se quedan conmigo y con mi staff, nosotros tendríamos una atención muy especial a la hora de recuperar a esta gente, pero ellos estarán con sus selecciones", había reconocido tras el último encuentro frente al Valencia por LaLiga.

El portugués consideró que sus jugadores necesitaban priorizar la recuperación física por encima de las cargas de trabajo habituales durante las concentraciones internacionales.

En esa línea, la salida de Tchouaméni convierte esas advertencias en una preocupación concreta para el Real Madrid. Ahora, el club espera los resultados de los estudios para conocer la gravedad del problema y saber si podrá recuperar al francés para los próximos compromisos.