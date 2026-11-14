Federico Valverde no la está pasando bien con respecto a sus sucesivas lesiones. El mediocampista del Real Madrid lleva casi dos meses jugando con molestias y todavía no logró recuperarse por completo del esguince de tobillo que sufrió en septiembre. Aun así, decidió viajar a Montevideo para sumarse a la selección uruguaya y pudo estrenarse bajo las órdenes de Diego Forlán en la victoria por 2-1 ante Argentina en Buenos Aires.

El futbolista estuvo en el banco de suplentes y recién ingresó a los 57 minutos en reemplazo de Agustín Canobbio. Aunque se esperaba que formara parte del once inicial, Forlán prefirió reservarlo para el segundo tiempo por la lesión.

El mediocampista habló sobre sus lesiones y la relación con el DT de Uruguay | Marcelo Endelli/GettyImages

Al finalizar el partido, Valverde explicó que todavía no se encuentra recuperado y destacó la comunicación que tiene con el DT uruguayo, con quien compartió vestuario durante su etapa en el Peñarol. "Sigo con molestias. Estuvimos hablando con Diego. Es espectacular poder hablar con él y entendió. Yo también entendí lo que él quería. Esa es la mejor relación posible entre un técnico y un jugador", dijo el mediocampista en la zona mixta.

Forlán, por su parte, se refirió a la decisión de dejarlo entre los suplentes y explicó que los dos habían hablado sobre su condición antes del encuentro. "Fede había avisado que venía con alguna molestia y preferimos que tuviera minutos en el segundo tiempo", señaló el ex Atlético de Madrid.

El volante merengue aprovechó para felicitar a sus compañeros por la victoria contra los campeones del mundo. "Hicieron un partido espectacular. Se disfrutó mucho ver cómo pelearon y guerrearon durante todos los minutos del partido", manifestó.

El uruguayo reconoció la dificultad de enfrentar a Argentina, destacó la confianza del plantel en el comienzo del ciclo de Forlán y consideró que el triunfo representa un paso importante en la reconstrucción de la selección.

Su situación en el Real Madrid

Los problemas del mediocampista empezaron el 20 de septiembre, cuando sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo durante el partido del Madrid contra el Ateti. La lesión le impidió participar en los amistosos de Uruguay ante Japón, Corea del Sur e India.

Valverde se lesionó en el derbi contra el Atlético de Madrid | Mateo Villalba/GettyImages

Desde entonces, el volante volvió a sumar minutos con el club blanco, pero las molestias no desaparecieron. Disputó los 90 minutos contra el Villarreal y el Valencia, con una asistencia en el primero y un gol en el segundo, y también participó en los compromisos contra el Sevilla y el Barcelona.

En la Champions League jugó los partidos completos ante la Roma y el Leipzig, además de disputar 23 minutos contra el AEK Atenas. Pese a su continuidad en el equipo madrileño, todavía no consiguió recuperarse totalmente.

El viernes contra la Albiceleste, Forlán lo ubicó como volante por derecha, posición que conoce por su experiencia en el Real Madrid. "He marcado muchos goles también en esa posición. Hoy capaz que el partido era muy diferente a como se suele jugar allá, pero lo importante es que el equipo ganó", concluyó.