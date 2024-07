Mobile Legends Leads Week One Viewership at Esports World Cup

πŸ“ˆ Most viewed #EsportsWorldCup 2024 tournaments so far:



β€’ Mobile Legends #MSC2024 - 1,052,545

β€’ League of Legends - 774,047

β€’ Dota 2 #RiyadhMasters - 187,606

β€’ Warzone - 107,976



More @EWC_EN stats πŸ‘‡https://t.co/KsG3ulj7ma pic.twitter.com/vTp7UokKIx