D'Angelo Russell Reacts To Desmond Bane Personal News

Ja Morant and Desmond Bane combined for 67 PTS in the Grizzlies' 3rd-straight win πŸ’ͺ



Bane: 37 PTS, 6 AST, 5 3PM

Morant: 30 PTS, 11 AST, 56% FG pic.twitter.com/uxLxhKTLQq