Nikola Jokic's Dunk Over Ben Simmons Went Viral In Clippers-Nuggets Game

Nikola Jokic career in the playoffs:



More PPG than

β€” Kobe

β€” Steph

β€” Giannis

β€” Embiid

β€” Shaq



More RPG than

β€” Shaq

β€” Duncan

β€” Hakeem

β€” Garnett

β€” Kareem



More APG than

β€” LeBron

β€” Harden

β€” Westbrook

β€” Frazier

β€” Bird pic.twitter.com/27KoEGDN0R