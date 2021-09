Jesperi Kotkaniemi – Rock You Like a Hurricane

Jesperi Kotkaniemi has been the talk of hockey for the past week after the Hurricanes signed him to a big payday. Georges Laraque takes a look at what this means for both teams.

Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports

When the Habs drafted the young Jesperi Kotkaniemi third overall in 2018, I never thought a situation like this would happen.

In 2018, Kotkaniemi wasn't the most talented player available, but he filled a big need for the Habs: the lack of centers. With Suzuki in the organization, Montreal's future was bright, and the team was confident they would have their top two centers for years to come.

But it wasn't the case.

There were many ups and downs, including to the point where he even had to be demoted to the AHL. Some nights, you'd watch him play and he would look like a superstar - the center the team has been waiting for. Other nights, he'd look like a minor leaguer. But being a third overall pick, the team had to work with him so that he could become the player the organization and the fans expected him to be.

And then, here comes the saga of the hostile offer sheet from Carolina.

From reading the reactions of the Habs’ fans, not surprisingly, over 85% did not want to see their team match the $6.1 million offer. And that's not just because of the huge contract. Many fans were hurt that Jesperi accepted the Canes’ offer. Habs fans are passionate, but understand that with an offer sheet like this, which is three times what the player is worth right now, almost every player would have jumped at it.

Right now the question is: who wins in this saga?

The Habs, who don't have to worry about his development anymore, and who received a few draft picks? Or the Canes, who get an overpaid 21-year-old center?

Quickly, many of us thought that the Canadiens had the advantage by losing Kotkaniemi. With the two picks, GM Marc Bergevin could turn around and trade them to get an established center for his organization. And that's exactly what he did.

There was already a lot of speculation as to which player the team would target in the event of Jesperi's departure.

After announcing that the Habs would not match the Hurricanes' offer, the team confirmed the acquisition of Coyotes’ center Christian Dvorak for a first-round pick in 2022 and a second-round pick in 2024. It's a great deal!

The Habs are getting a good, young 25-year-old center who can easily fill the second center position behind Suzuki. Marc did a great job last summer to improve his team, evidenced by the team's Stanley Cup final appearance. He must have been on the phone from the moment the hostile offer was made because he likely never intended to match that offer.

On the Hurricanes' side, the team confirmed that Jesperi has been on their radar for a long time. There is even speculation that the Canes and Kotkaniemi's clan have agreed to a contract extension that would take place after January 1st and would average to about $4 million per year, which would be much more reasonable.

At $4 million a year, I doubt that Jesperi will be able to justify that salary this year because of all the pressure on him. Six million to be the fourth center behind Sebastian Aho, Jordan Stall and Vincent Trocheck is a lot of money. He will make $200,000 less than Nathan MacKinnon which is puzzling. If Jesperi has a disappointing season, we'll see how the discussions on his ‘supposed extension’ will go.

However, if Kotkaniemi breaks through and has a great season, the Canes could get a good second center to back up Sebastian Aho for years to come. With a great coach like Rod Brind'Amour, it would not be surprising to see Jesperi surprise us this year.

With Dvorak, the Habs are a better team this year. The team gets their second center who could play between Jonathan Drouin and Josh Anderson. This newcomer should easily give them 20 goals and 50 points next year.

On the other hand, with Kotkaniemi, I’m not so sure the Canes are a better team. They had a young rookie goalie in Alex Nedeljkovic and one of the best offensive defensemen in Dougie Hamilton. Yet, they let them go? I wonder what’s going through the minds of Alex and Dougie right now.

In the years to come, the productions of Dvorak and Kotkaniemi will show us who will come out on top in this saga. It's early, but it's going to be interesting.

-----

Kotkaniemi – Secoué par l’ouragan!

Quand le CH a repêché le jeune Kotkaniemi, 3ième choix au total, jamais je n’aurais pensé qu’une telle situation pourrait se produire. En 2018, Jesperi n’était pas le joueur le plus talentueux à ce rang mais il répondait à un grand besoin du CH: le manque de joueurs de centre. Avec Suzuki dans l’organisation, il y avait un bel avenir pour le CH, et l’équipe était convaincue d’avoir leurs 2 premiers centres pour des années à venir.

Malheureusement, il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans le jeu de Kotkaniemi!

À un tel point, qu’il a même dû être rétrogradé au club école. Des soirées, on le regarde jouer et il ressemble à une superstar : le joueur de centre que l’équipe attendait. D’autres soirées, on pense qu’il devrait retourner dans les mineures. Mais étant donné qu’il est un 3ième choix au total, l’équipe se devait de travailler avec lui pour qu’il puisse devenir le joueur que l’organisation et les partisans attendaient de lui.

Et là, arrive la saga de l’offre hostile de la Caroline!

Pas besoin de vous redonner tous les détails, mais à $6.1 millions de dollars, en lisant les réactions des partisans du CH, ce, sans surprise, au-delà de plus de 85% ne voulait pas voir le CH égaler l’offre! Et cela, pas juste dû au contrat faramineux, mais beaucoup de partisans ont été blessés que Jesperi accepte l’offre des Canes. Les fans du CH sont des passionnés, mais sachez qu’avec une offre hostile de la sorte, 3 fois la valeur de ce que le joueur vaut en temps réel, presque n’importe quel joueur aurait sauté là-dessus.

En ce moment, la question se pose : qui gagne dans cette saga?

Le CH, qui se débarrasse de l’énigmatique Kotkaniemi, et qui n’a plus à se soucier de son développement, et qui, ainsi, reçoit un choix de 1ère et 3ième ronde au prochain repêchage? Ou les Canes qui reçoivent un joueur de centre surpayé de 21 ans? Rapidement, nous étions plusieurs à penser que le CH était avantagé en perdant son jeune joueur de centre. Parce qu’avec les deux choix, Marc Bergevin pouvait se tourner de bord, et transiger ses deux choix pour obtenir un excellent joueur de centre établi pour son organisation. Et c’est exactement ce qu’il a fait.

Il y avait d’ailleurs déjà plusieurs spéculations sur le joueur qui allait être ciblé par le CH, en cas de l’éventuel départ de Jesperi.

Après avoir fait l’annonce que le Canadien n’allait pas égaler l’offre des Hurricanes, l’équipe a confirmé l’acquisition du joueur de centre des Coyotes, Christian Dvorak en retour d’un choix de 1ère ronde en 2022 et de 2ième ronde en 2024. Et c’est une excellente transaction!

Le CH obtient un bon jeune joueur de centre de 25 ans qui pourra aisément remplir le poste de 2ième centre derrière Suzuki. Marc a fait tout un travail l’été passé pour améliorer son équipe, ce qui les a menés à la finale de la Coupe Stanley. Il devait être sur le téléphone dès que l’offre hostile a été faite, car il n’avait probablement jamais l’intention d’égaler cette offre. Avec cette transaction, cela met aussi fin aux spéculations de placer Jonathan Drouin au centre.

Du côté des Hurricanes, l’équipe confirme que Jesperi était sur leur radar depuis longtemps. Il y a même des rumeurs que les Canes et le clan de Kotkaniemi se seraient entendu pour une prolongation de contrat, qui aurait lieu après le 1 janvier. Celui-ci donnerait une moyenne d’environ $4 millions par année, ce qui serait beaucoup plus raisonnable.

Même à $4 millions de moyenne par année, je doute que Jesperi puisse justifier ce salaire, dès cette année, car la pression est sur lui. $6 millions pour être 4ième joueur de centre derrière Sebastian Aho, Jordan Stall, et Vincent Trocheck, c’est beaucoup d’argent. Il va faire $200 000 de moins que Nathan MacKinnon, ce qui est ridicule. Si Jesperi connait une saison décevante, on verra comment se dérouleront les discussions sur cette ‘supposée prolongation’.

Par contre, si Kotkaniemi débloque et connait une saison exceptionnelle, là les Canes pourraient obtenir un bon 2ième joueur de centre pour appuyer Sebastian Aho pour les années à venir. Avec un excellent entraineur comme Rob Brind’Amour, cela ne serait pas étonnant de voir Jesperi nous surprendre cette année.

Avec Christian Dvorak, le CH est une meilleure équipe. L’équipe obtient leur 2ième joueur de centre qui pourrait jouer entre Jonathan Drouin et Josh Anderson. Ce nouveau venu devrait facilement leur donner 20 buts et 50 points, l’an prochain.

De l’autre côté, avec Kotkaniemi, je ne suis pas sûr que les Canes soient une meilleure équipe. Ils avaient un jeune gardien de but, phénomène recrue en Alex Nedeljkovic, et l’un des meilleurs défenseurs offensifs en Dougie Hamilton. Pourtant, ils ont décidé de ne pas les payer et d’investir plutôt en Jesperi? Je me demande ce qui se passe dans la tête d’Alex et Dougie, en ce moment…

Dans les années à venir, les productions de Dvorak et Kotkaniemi nous démontreront qui sortira gagnant de cette saga.