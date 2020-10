Braves vs. Kenley Jansen

2020: 3-1- 3.33 – 27 G – 11 SV – 19H – 24.1 IP – 9 ER – 9 BB – 33 K

Freddie Freeman – 3-6 with a BB and a double

Marcell Ozuna – 2-6

Ender Inciarte – 1-3

Pablo Sandoval - .150 (3-20) with a HR and 3 RBI

Nick Markakis – 0-9

Adam Duvall – 0-7

Adeiny Hechavarria – 0-6

Tyler Flowers – 0-4

Charlie Culberson – 0-3 with a RBI

Johan Camargo – 0-2

Travis d’Arnaud – 0-1 with a Sac Fly

Braves vs. LHP Adam Kolarek

2020: 3-1 – 0.95 – 20 G – 1 SV – 11-19.0 – 2 ER – 4 BB – 13 K

Was in spring training camp with the Braves in 2017

Ender Inciarte – 1-1 with a BB

Freddie Freeman – 0-3

Nick Markakis – 0-2

Pablo Sandoval – 0-1

Adeiny Hechavarria – 0-1

Johan Camargo – 0-1

Ronald Acuna – 0-1

Braves vs. LHP Caleb Ferguson

2020: 2-1 – 2.89 – 21 G – 16-18.2 – 6 ER – 3 BB – 27 K

Johan Camargo – 1-1 with a RBI

Ozzie Albies – 1-1

Pablo Sandoval – 0-5

Dansby Swanson – 0-1

Nick Markakis – 0-1

Ender Inciarte – 0-1

Freddie Freeman – 0-1

Travis d’Arnaud – 0-1

Charlie Culberson – 0-1

Ronald Acuna – 0-1

Braves vs. LHP Jake McGee

2020: 3-1 – 2.66 – 24 G – 14 H – 20.1 – 6 ER – 3 BB – 33 K

Marcell Ozuna – 2-3 – 1 HR – 2 RBI

Ozzie Albies – 1-2

Nick Markakis – 5-14 – 2 RBI – 2 Doubles

Ender Inciarte – 1-3

Adam Duvall – 1-3 with a solo HR

Pablo Sandoval – 1-5 with a BB

Tyler Flowers – 1-6 with a BB

Freddie Freeman – 0-3

Adeiny Hechavarria – 0-3

Johan Camargo – 0-2

Dansby Swanson – 0-1

Travis d’Arnaud – 0-1

Braves vs. RHP Blake Treinen

2020: 3-3 – 3.86 – 27 G – 23 H – 25.2 – 11 ER – 8 BB – 22 K

Freddie Freeman – 4-6 with a BB

Marcell Ozuna – 2-13 with 2 RBI and a BB

Adeiny Hechavarria – 2-10

Tyler Flowers – 2-7

Ender Inciarte – 2-3

Nick Markakis – 1-7

Adam Duvall – 1-3

Dansby Swanson – 0-5 with a RBI

Pablo Sandoval – 0-4

Travis d’Arnaud – 0-3

Johan Camargo – 0-1

Braves vs. RHP Dylan Florio

2020: 3-0 – 2.59 – 25 G – 23 H – 24.1 – 7 ER – 4 BB – 19 K

Johan Camargo – 2-2 with a RBI

Ozzie Albies – 2-2 with a HR and 2 RBI

Marcell Ozuna – 1-6

Travis d’Arnaud – 1-2 with a RBI

Ender Inciarte – 1-1

Nick Markakis – 0-3

Dansby Swanson – 0-2

Pablo Sandoval – 0-1

Ronald Acuna – 0-2

Freddie Freeman – 0-0 with a BB

Tyler Flowers – 0-1

Braves vs. RHP Brusdar Graterol

2020: 1-2 – 3.09 –23 G-2 GS – 18– 23.1 IP – 8 ER –3 BB–13 K

Pablo Sandoval – 1-1

Braves vs. LHP Victor Gonzalez

2020: 3-0 – 1.33 – 15 G – 13-20.1 IP – 3 ER – 2 BB – 23 K