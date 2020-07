Here is a list of all eight positions and who has experience at each spot for the players in camp for the Braves

GAMES - STARTS

1B

Freddie Freeman (1322-1288)

Yonder Alonso (879-809)

Adam Duvall (43-27)

Yangervis Solarte (42-31)

Travis d’Arnaud (21-16)

Peter O’Brien (19-15)

Charlie Culberson (16-4)

Tyler Flowers (7-3)

Austin Riley (6-3)

Johan Camargo (1-0)

Pete Kozma (5-0)

2B

Ozzie Albies (372-365)

Yangervis Solarte (178-156)

Charlie Culberson (51-38)

Pete Kozma (43-17)

Adeiny Hechavarria (37-28)

Johan Camargo (16-11)

Travis d’Arnaud (1-0)

Yonder Alonso (1-0)



SS

Dansby Swanson (441-426)

Adeiny Hechavarria (809-757)

Pete Kozma (235-162)

Charlie Culberson (72-43)

Johan Camargo (69-59)

Yangervis Solarte (47-34)

Braden Shewmake

3B

Yangervis Solarte (405-368)

Johan Camargo (175-144)

Charlie Culberson (58-37)

Adeiny Hechavarria (31-24)

Pete Kozma (34-15)

Freddie Freeman (16-16)

Yonder Alonso (14-7)

Austin Riley (5-4)

Adam Duvall (5-1)

Travis d’Arnaud (1-1)

LF

Marcell Ozuna (450-447)

Adam Duvall (435-408)

Ronald Acuna, Jr. (147-136)

Ender Inciarte (94-77)

Charlie Culberson (93-46)

Austin Riley (58-58)

Peter O’Brien (23-17)

Yonder Alonso (17-14)

Yangervis Solarte (16-8)

Johan Camargo (12-8)

Pete Kozma (2-0)

Drew Waters

CF

Ender Inciarte (592-568)

Ronald Acuna, Jr. (113-103)

Cristian Pache

Drew Waters

RF

Ronald Acuna, Jr. (38-22)

Ender Inciarte (78-57)

Charlie Culberson (13-6)

Peter O’Brien (12-12)

Adam Duvall (10-7)

Johan Camargo (5-5)

Austin Riley (2-2)



C

Travis d’Arnaud (454-426)

Tyler Flowers (736-675)

Alex Jackson (4-4)

William Contreras

Shea Langeliers

Jonathan Morales

Logan Brown

