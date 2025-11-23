Enfrentamientos clave, pronósticos para Colts–Chiefs y más juegos de la Semana 12 de la NFL
Existe un viejo axioma entre el personal de la NFL y los entrenadores que dice que la temporada no comienza de verdad hasta el Día de Acción de Gracias.
Si ese es el caso, la Semana 12 representa la última oportunidad para enviar un mensaje antes del sprint final rumbo a los playoffs.
Hay juegos clave que observar este domingo, encabezados por los Colts, que regresan de su bye week para enfrentarse a unos Chiefs desesperados en el Arrowhead Stadium. Una derrota dejaría a Kansas City con marca de 5–6, y el equipo de Andy Reid prácticamente tendría que ganar el resto de sus partidos para no quedarse fuera de la postemporada. Para Indianápolis, una victoria los mantendría empatados con apenas dos derrotas, la cifra más baja en la AFC.
En otro frente, Rams y Buccaneers chocarán el domingo por la noche en el SoFi Stadium. Los Ángeles intenta mantener el ritmo de los Eagles en la carrera por la ventaja de localía, mientras Tampa Bay busca salir de una mala racha tras haber perdido cuatro de sus últimos seis partidos.
Steelers (6–4) vs. Bears (7–3)
Handicap: Chicago -2.5
Enfrentamiento clave: juego de pases cortos de Pittsburgh vs. defensa de Chicago
Estadística clave: Los Steelers son segundos con 149.3 yardas aéreas por partido en zona corta.
Fecha, horario y TV: 1:00 p.m. ET, domingo, CBS
A simple vista, parece un juego donde ambas ofensivas pueden brillar. Siempre que Aaron Rodgers esté en el campo, pese a su lesión en la muñeca izquierda, los Steelers enfrentan a la defensiva 27° de la NFL, una unidad que es 23° contra el pase, permitiendo 231.3 yardas aéreas por juego.
Sin embargo, un análisis más profundo genera dudas en la Steel City. Aunque la defensa de Chicago ha sido un colador, también es élite contra pases cortos. En envíos de nueve yardas o menos, Chicago es quinta, permitiendo solo 98.9 yardas por partido. El grupo de Dennis Allen también es sexto en EPA por jugada (-0.11) y está empatado en quinto lugar con 5.0 yardas por intento.
Los Steelers basan su ofensiva aérea en pases cortos: han lanzado 241 pases en este rango, décima mayor cifra en la liga. Producen 149.3 yardas por partido en este rubro.
Quien domine este duelo táctico, probablemente se lleve la victoria.
Pronóstico: Chicago 23, Pittsburgh 20
Colts (8–2) vs. Chiefs (5–5)
Spread (línea): Kansas City -3.5
Enfrentamiento clave: Jonathan Taylor vs. el front seven de Kansas City
Estadística clave: Indianápolis lidera la NFL con +0.20 EPA por acarreo
Fecha, horario y TV: 1:00 p.m. ET, domingo, CBS
Nada en el juego terrestre de los Colts es convencional. Indianápolis está arrasando a la liga con su ataque por tierra.
Primero, Jonathan Taylor suma 1,139 yardas por acarreo y 15 touchdowns terrestres. Los más cercanos son James Cook III (Bills, 968 yardas) y Josh Jacobs (Packers, 11 TD). Segundo, los Colts promedian +0.20 EPA por jugada terrestre, muy por encima de los Bills (+0.09) y los propios Chiefs (+0.08).
Defensivamente, Kansas City es noveno contra la carrera, permitiendo 100.0 yardas por partido. La defensa de Steve Spagnuolo ha limitado a figuras como Saquon Barkley, Derrick Henry y Jahmyr Gibbs a un promedio de 53.0 yardas por juego.
La clave: tomar ventaja temprano en el marcador. Para Kansas City, eso implica superar a Lou Anarumo, coordinador defensivo de Indianápolis. Contra defensivas de Anarumo, Patrick Mahomes tiene marca de 3–3, con promedio de 246.5 yardas aéreas, 11 TD y 4 intercepciones.
Pronóstico: Kansas City 27, Indianápolis 24
Eagles (8–2) vs. Cowboys (4–5–1)
Spread (línea): Filadelfia -3
Enfrentamiento clave: Jalen Hurts vs. la defensa aérea de Dallas
Estadística clave: Philadelphia es 28° en yardas aéreas por partido (184.9)
Fecha, horario y TV: 4:25 p.m. ET, domingo, Fox
Dallas se juega la vida en la carrera por los playoffs. Necesitan ajustar una defensa que es 30° contra el pase.
Aunque los Eagles cuentan con A.J. Brown y DeVonta Smith, el ataque aéreo ha sido inconsistente. Hurts tiene 16 pases de touchdown, solo 1 intercepción, pero ha recibido 26 capturas. Además, el tackle derecho Lane Johnson estará fuera por lesión en el pie.
Philadelphia es mejor equipo, pero deberá ejecutar con precisión para sobrevivir como visitante.
Pronóstico: Philadelphia 24, Dallas 20
Buccaneers (6–4) vs. Rams (8–2)
Spread (línea): L.A. Rams -6.5
Enfrentamiento clave: Matthew Stafford vs. la secundaria de Tampa Bay
Estadística clave: Buccaneers permiten 7.7 yardas por intento (27° de la NFL)
Fecha, horario y TV: 8:20 p.m. ET, domingo, NBC
Tampa Bay llega en crisis defensiva, permitiendo 44 puntos a Buffalo la semana pasada.
Ahora enfrentan a un ataque aéreo que es sexto de la NFL con 246.9 yardas por partido. Las amenazas principales son Puka Nacua (73 recepciones, 850 yardas) y Davante Adams (10 touchdowns por recepción).
Las esperanzas defensivas descansan en Jacob Parrish, Benjamin Morrison y el estado físico de Jamel Dean.
Pronóstico: Rams 30, Buccaneers 24
Panthers (6–5) vs. 49ers (7–4)
Spread (línea): San Francisco -7
Enfrentamiento clave: Secundaria de los 49ers vs. Tetairoa McMillan
Estadística clave: McMillan es sexto en la NFL con 748 yardas por recepción
Fecha, horario y TV: 8:15 p.m. ET, lunes, ESPN
El ataque de Carolina gira alrededor de Tetairoa McMillan. El novato suma 54 recepciones, 748 yardas y 4 touchdowns.
Si San Francisco lo neutraliza, los Panthers se vuelven unidimensionales. El novato domina las rutas intermedias (10–19 yardas) con EPA de +26.1.
Pronóstico: San Francisco 27, Carolina 19