Finales de la NBA: El MVP y el mejor defensor del mundo cara a cara
La NBA tiene su mejor serie antes de las Finales. Oklahoma City y San Antonio arrancan hoy las Finales del Oeste, y el duelo central es el más atractivo de toda la postemporada: Shai Gilgeous-Alexander, recién coronado MVP por segundo año consecutivo, contra Victor Wembanyama, el Jugador Defensivo del Año y el tercer candidato más votado al mismo MVP que ganó SGA. Dos de los tres mejores jugadores de la liga, en la misma serie, y se eliminan entre sí antes de las Finales.
SGA promedió 31.1 puntos, 6.6 asistencias y 4.3 rebotes en la temporada regular con un 55.3% en tiros de campo, números que lo convierten en uno de los escoltas más eficientes de la historia moderna. Wembanyama cerró la temporada como el mejor defensor del mundo de manera unánime, el primero en la historia de la NBA en ganar ese premio sin un solo voto en contra, y en estos playoffs lleva promedios de 20.3 puntos, 10.7 rebotes y 4.1 bloqueos con 53.8% en campo. Es la primera vez desde las Finales de la NBA de 1988 que dos equipos con 62 o más victorias en la temporada regular se encuentran en los playoffs. Los dos mejores equipos de la liga están en la misma conferencia, y uno de ellos no podrá llegar a las Finales. La crueldad del formato lo impone así.
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Lo que hace todavía más interesante esta serie es lo que pasó en la temporada regular. Los Spurs ganaron cuatro de los cinco enfrentamientos contra el Thunder, el equipo que solo perdió 18 partidos en toda la liga. Cada vez que Wembanyama estuvo en la duela contra Oklahoma City, los Spurs fueron más 50 en esos minutos. El Thunder no encontró respuesta para él en ninguno de los cinco juegos. Eso no garantiza nada en playoffs, pero sí establece que San Antonio no llega con miedo al campeón defensor.
Oklahoma City, sin embargo, es una bestia diferente en postemporada. Los Thunder llegan con un balance de 8-0 en estos playoffs, con una ventaja promedio de más de 16 puntos por partido, tras barrer en primera ronda y eliminar a los Lakers en cuatro juegos. SGA fue la figura en ambas series, pero lo más inquietante para cualquier rival es la profundidad del equipo. Cuando los Lakers intentaron frenar a SGA con dobles marcas agresivas, Ajay Mitchell respondió con 22.5 puntos por partido. Jalen Williams y Chet Holmgren absorbieron la presión. El Thunder tiene respuesta para todo, y esa es su mayor fortaleza.
La clave táctica de la serie pasa por cómo el Thunder decide defender a Wembanyama. Si Oklahoma City colapsa la pintura para frenarle, abre espacios en el perímetro para Fox, Harper y Castle, tres tiradores capaces de castigar esa decisión. Si en cambio decide darle espacio y cubrirle desde lejos, Wembanyama tiene el tiro de media distancia y el juego de espaldas para hacer daño desde adentro. No hay una respuesta fácil, y eso es exactamente lo que convierte a los Spurs en el rival más complicado que ha enfrentado el Thunder en estos playoffs.
Stephon Castle lo resumió bien: "Los dos estamos jugando muy bien. Estamos en el camino del otro hacia las Finales, así que va a ser una buena serie." Solo uno de los dos puede seguir. El que gane será el favorito para el título. El que pierda se irá a casa con la certeza de haber eliminado al mejor equipo de la liga sin llegar a las Finales. El Juego 1 es esta noche a las 6:30 PM hora de México.